Segunda mitad de 2024: mayor censura gubernamental a la conexión a internet #26Dic

En 2024 la libertad de expresión en internet en Venezuela fue “silenciada” por el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con los resultados del proyecto VE Sin Filtro, de la organización Conexión Segura y Libre.

Este programa de monitoreo registró que más de 63 medios y sitios de noticias están actualmente bloqueados, lo que significa que el madurismo censura a “casi todo el ecosistema de medios independientes” del país.

El informe Crisis postelectoral y de derechos humanos 2024 en Venezuela, contabilizó 561 eventos de bloqueos documentados por este programa, con motivo del Día mundial contra la censura en internet en marzo de 2024.

Según la oenegé Redes Ayuda en los primeros 6 meses del año se contabilizaron 22 acciones arbitrarias en el espacio digital.

Aunado a ello, se limitó el acceso a redes sociales como X (antes Twitter) el 8 de agosto después de que Maduro ordenara su bloqueo. Asimismo Cantv, el principal proveedor de internet en el país, bloqueó Reddit que “ofrece espacios de discusión y para compartir noticias autogestionadas por una variedad de comunidades y nichos”, e impuso restricciones para el uso de Signal, plataforma empleada por activistas y periodistas para manejar información sensible.

El pasado 23 de noviembre YouTube estuvo bloqueado por proveedores de internet como Cantv, Movistar, Inter, y G-network. El bloqueo coincidió con el encuentro que realizaron María Corina Machado y Edmundo González en esta plataforma con activistas dentro y fuera de Venezuela.

“Mejoras” desiguales en el internet

A partir de las 10:30 de la mañana comenzó el bloque en Cantv y terminó pasadas la 1:00 pm, mientras que en G-network se mantuvo. A través de X, VE Sin Filtro constató que el bloqueo fue “intencional”, y no producto de alguna falla técnica.

Al cierre de 2023, la tasa de penetración de Venezuela se ubicó en el quinto lugar como una de las más bajas de América Latina, por encima de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití.

Aun cuando empiezan “mejoras” en los servicios de internet, estas se dan de forma desigual, de modo que las clases más altas optan por un servicio de mejor calidad y las menos favorecidas mantienen un acceso básico e ineficiente.

Los bloqueos a medios como TalCual ocasionaron una disminución del 40% de sus usuarios del sitio web, según reportó el informe de Derechos Humanos en Movimiento. Esto se tradujo en que aumentaron su carga de trabajo para generar más contenido en otros medios como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram.

Después del 28 de julio bloquearon dos VPN para “un total de seis casos de bloqueos contra herramientas anticensura”.

Fallas del servicio de internet

A partir del 12 de noviembre VE Sin Filtro registró 4 caídas de conectividad a internet en Nueva Esparta, como consecuencia de los apagones en la región por la explosión de una planta de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el estado Monagas.

12 de noviembre: 8:20 am, durante 22h 40m

13 de noviembre: 10:20 am, durante 14h 30m

14 de noviembre: 7:10 am, durante 44h 50m

16 de noviembre: 7:30 am, durante 72h

El 19 de noviembre la conectividad en esta localidad llegó a 27.96% de sus niveles normales. Para esta fecha, un bajón eléctrico afectó la conexión a internet y los estados más afectados según el porcentaje de conectividad fueron Carabobo 83.33%, Yaracuy 79.17%, Monagas 78.07%, Cojedes 76.32%, Falcón 64.13% y Táchira 31.80%.

