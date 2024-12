Maduro ordena solicitar a España extradición de Dinorah Figuera #27Dic

- Publicidad -

Texto: Tal Cual

Nicolás Maduro informó, la noche del este jueves 26 de diciembre, que pedirán la extradición de la presidenta de la Asamblea Nacional (AN) 2015, Dinorah Figuera; quien se encuentra actualmente exiliada en España.

«Por ahí hay unos ladrones que dicen que la Asamblea Nacional que se eligió en 2015 todavía está vigente (…) Esa supuesta Asamblea Nacional de (Juan) Guaidó, que ahora la preside una tal Dinorah Figuera –que vive en España–, se aumentaron el sueldo. Perciben 10 mil dólares mensuales, cada uno«, dijo durante el programa «Maduro Live de Repente»; y solicitó a la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, «revisar» si la justicia venezolana ha pedido España «extraditar» a Dinorah Figuera.

«Pedimos la extradición, para alertar a la justicia, de esta señora Dinorah Figuera, que está robando Citgo, el oro en Londres a Venezuela, las cuentas por más de 20 mil millones a Venezuela», aseguró.

El pasado 23 de diciembre la Asamblea Nacional (AN) 2015, presidida por Dinorah Figuera, extendió hasta 2025 la continuidad de esa instancia; luego de llevarse a cabo una «sesión secreta» el día 14 de diciembre de 2024. Horas más tarde de comunicarse la decisión de la AN 2015, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) 2020, Jorge Rodríguez, pidió aplicar la Ley Simón Bolívar contra Dinorah Figuera, Marielena Fernández y Auristela Vásquez, quienes están a la cabeza de la AN 2015.

Previo al 10E

Maduro también se refirió a la toma de posesión del 10 de enero, anunció que desde el próximo 2 de enero hasta el 4 de febrero «el poder popular, el Polo Patriótico y el Partido Socialista» Unido de Venezuela (PSUV) van a adelantar un conjunto de «movilizaciones especiales, impresionantes, a lo largo y ancho de todo el país».

«El 8, 9, 10, 11 y 12 de enero el pueblo saldrá a las calles a juramentarse. Nada más en Caracas están planteándose llenar 10 avenidas. El 10 por el 10″, prometió; y adelantó que está preparando una reforma constitucional en conjunto «con expertos nacionales e internacionales».

Recordó que en 2025 se harán «tres elecciones»: las de gobernaciones y concejos legislativos; la de alcaldías y concejos municipales; y las parlamentarias. Además de «seis consultas» a los venezolanos: una cada trimestre para proyectos comunitarios; una para proyectos de la juventud; y una de proyectos para cultura.

