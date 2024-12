VÍDEO | Carrera para aprobar reformas a las leyes electorales se detuvo hasta 2025 #27Dic

- Publicidad -

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez había anunciado que para el 15 de diciembre estaría lista la reforma de las leyes electorales, el proceso no ha terminado.

El 12 de diciembre se realizó la última sesión ordinaria del parlamento, en la que Rodríguez dio un balance legislativo de 2024, sin mencionar sobre las leyes en materia electoral. Habló de 17 leyes sancionadas este año, para un total de 90 en el periodo que va de 2021 a 2024.

Del tema de la reforma electoral se habló de manera pública hasta mediados de noviembre, específicamente entre los días 9 y 12, cuando se realizaron las últimas consultas en las regiones, específicamente en los estados Cojedes, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, Apure, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo y Mérida.

Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional 2020 y excandidato presidencial, encabeza la comisión especial que trabaja con la reforma a las leyes electorales. En ese momento, el parlamentario señaló que las consultas se realizaron para escuchar sugerencias, opiniones y planteamientos en torno a las leyes y los cambios que se plantean. Precisó que se convocaron a sectores regionales, gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales.

¿Carrera contrarreloj?

A propósito de la reforma a las leyes electorales, expertos en la materia señalaron que había cierta premura en estas reformas, de hecho, se habló de una “carrera contrarreloj”.

Por ejemplo, el experto electoral y diputado Aníbal Sánchez (El Cambio) observó un “apresuramiento” en el trabajo parlamentario para reformar o redactar nuevas normativas.

“La premura por sancionar los cambios antes del 15 de diciembre, se debe a que, según la ley, no se pueden realizar modificaciones faltando seis meses para los comicios (para 2025 se prevén realizar elecciones regionales y parlamentarias)”.

Sánchez advirtió que ese apremio puede conspirar contra la posibilidad de que en el país se tenga un marco electoral en el cual no prevalezcan intereses o se favorezcan agendas políticas. “Esto requiere tiempo. Existe el riesgo de que lo que salga en la primera fase, no sea una aproximación a lo que se quiere”.

Cabe mencionar que el artículo 298 de la Constitución Nacional expresa lo siguiente: La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.

En tal sentido, el ex consultor jurídico del Poder Electoral Celiz Mendoza enfatizó en que “el artículo 298 de la Constitución es muy claro, seis meses antes de un proceso electoral no se puede reformar la ley, de manera que, si se reforma en diciembre y es promulgada por el Ejecutivo y publicada en Gaceta Oficial, hay que contar seis meses después desde la convocatoria. No podría haber elecciones en el primer semestre de 2025 porque sería ir contra la normativa constitucional, es una prohibición expresa de la norma”.

Por su parte, Griselda Colina, exrectora suplente del CNE, dijo en su oportunidad que “lo que estamos viendo es un proceso atropellado, que avanza de forma precaria y que parece incluir una serie de medidas punitivas que contrario a promover la participación y el ejercicio del voto de los venezolanos, los aleja cada vez más del derecho a elegir y que no incluye a sectores de la sociedad civil que tienen años haciendo propuestas sobre la representación proporcional, el registro electoral en el exterior, entre otras”.

Lo cierto es que, a pesar de que el tema de las leyes electorales fue muy promocionado entre agosto y noviembre, luego de las últimas consultas en los estados no se habló más del tema. Habrá que esperar.

