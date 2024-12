OPINIÓN El Balcón Urticante: Feliz Año Nuevo 2025 #31Dic

- Publicidad -

Que veloz corre el tiempo… ¿verdad?. Parece que fue ayer cuando estábamos colgando en la pared de nuestras casas el almanaque del año 2024 y ya estamos colocando otra vez un nuevo almanaque pero el del próximo año 2025 esperando que el nuevo año nos traiga alegría y felicidad. Este 31 de Diciembre se nos muere un año. Así lo dice el ilustre poeta venezolano Andrés Eloy Blanco en su bello poema «Las Uvas del Tiempo». Este 31 de Diciembre a la media noche se marchará el viejo año 2024 muy triste, melancólico, lleno de pesar, de nostalgia y decepcionado porque no pudo cumplir ni satisfacer todo lo que de él esperábamos todos los venezolanos a su llegada ya que solamente nos ha dejado frustraciones y decepciones a este maravillosos pueblo que todo se lo merece y que veía como el año 2.024 continuaba su marcha de una manera lenta, inexorable y cruel. Además este viejo año que hoy termina fue el anfitrión de las Elecciones Presidenciales donde más de siete millones de venezolanos expresaron su opinión que ahora no quieren aceptar, ni reconocer y no quiere respetar la voluntad popular del pueblo venezolano que votaron por un cambio de rumbo político.

Este 31 de diciembre terminan 12 meses de diamantes, 52 semanas de oro, 365 días de plata, 8.784 horas de esmeraldas, 527.040 minutos de perlas y 31.622.400 segundos de platino. Daremos inicio a un nuevo período en nuestro calendario y no en el tiempo que es infinito según su condición metafísica , pero aún así no nos atreveremos jamás por nada del mundo a dejar de vivir los últimos minutos de este viejo año moribundo. Un cambio de año siempre nos trae tristeza, sentimiento y melancolía porque recordamos a nuestros seres queridos que están muy lejos en otros países. También recordamos a nuestros seres queridos que ya se marcharon para siempre de esta vida terrenal y también porque recordamos a la persona amada que no tenemos a nuestro lado por una mala jugada que nos hizo el inexorable y cruel destino quien impuso su criterio y sus mandatos dejándonos una profunda herida muy difícil de curar y cicatrizar.

Este 31 de Diciembre en la noche mientras estallan los cohetes y todo el mundo le da la bienvenida al nuevo año 2025 muchísimas personas estarán realizando algunos actos, costumbres y tradiciones muy propicias para esta noche de año nuevo como la de ingerir las doce uvas al compás de cada campanada que anuncia la llegada del nuevo año como los hace Nogar Hernández y toda su familia. Héctor Gómez y Alcides Mujica derramaran sobre su cabeza varias cervezas para que San Vicente el patrón y protector de los borrachos les permita disfrutar todo el año de esas refrescantes «lupulosas» bien frías y «vestiditas de novia».. Gonzalo Diaz «El Taco» correrá hacia su cama a las 12 en punto en donde en horas del día introdujo debajo del colchón tres papas con la siguiente textura: Una papa con la concha completa, otra con la mitad de la concha y la otra totalmente pelada. Una vez allí en su cama, se colocará un guante en su mano para no adivinar la textura de la papa y procederá a sacar una. Si sale la papa que tiene toda la concha significa que todo el año tendrá demasiado trabajo y «tigres» y nada le faltara. Si le sale la que tiene la media concha significará que no le saldría demasiado trabajo y apenas podrían salirle algunos «tigritos» y si le sale la que está pelada totalmente significa que todo el año será malo y estará «pelando».

Mi hermana Emma Delgado permanecerá subida en un silla mientras duren las 12 campanadas con la finalidad de estar todo el nuevo año en las alturas. Lenin Escalona le dará tres vueltas a la manzana de su casa con una maleta en la mano para que el nuevo año le permita seguir viajando por todo el oriente del país. Carlos Brito «El LÍDER» tendrá en sus manos un balón de fútbol para que el Real Madrid gane la Champions y Brasil gane el próximo mundial de fútbol. Igualmente Manuel Alberto Cordero tendrá entre sus manos durante las doce campanadas un bate, una pelota y un guante de béisbol para ligar que Cardenales sea el campeón. Flor Montilla colocará en el arbolito navideño y en el pesebre una paquete de harina de maíz, un papelón, un paquete de azúcar, canela, clavos de olor y otras especies dulces para que le traigan suerte durante todo el año para vender la deliciosa chicha andina de maíz que prepara. Pedrito Salas, llenará un vaso con ron y otro con «clarito» y se los brindará a «BACO» el Dios griego del vino para que le conceda el privilegio de que estas bebidas no le falten durante todo el año. Joelvis Medina le pedirá a San Cristóbal el patrón y protector de los viajeros que lo ayude a regresar a Venezuela. Andrés Medina le pedirá al Dios «MOMO» Rey del carnaval que le permita estar todo el año disfrazado de lo que él dice. Mi sobrina Osmarlu Delgado «La Gorda» le pedirá a Don Juan de los Negocios que la ayude para que todo el año pueda vender los quesillos, las tortas y todas las chucherías. Jaileth Salas llenará un frasco con granos de 12 legumbres diferentes para tener comida en abundancia todo el año y así su padre Rafael Salas pueda «malojear» tranquilo. José Luis Mogollón le pedirá a «San Lucas» que le repare muchas «morrocoyas» durante todo el año. Mi sobrina Osmarily Delgado estrenará unos zapatos con zapatos con tacón alto para que todos la vean más crecida de tamaño. Rafael Medina «El Nene» le pedirá a «MORFEO» el Dios griego del sueño que le de muchas revelaciones todo el año para ganar en la lotería.

Jorge Perdomo adornará el arbolito navideño y el pesebre con muchas medicinas y medicamentos para que el próximo año todas las Farmacias «San Ignacio» se llenen de clientes y las ventas sean fabulosas. Wilmer Colmenárez tendrá en su mano derecha durante las 12 campanadas varios dólares en billetes de diferentes denominaciones para que el próximo año todas sus zapatos estén abarrotados de clientes y tengan ventas astronómicas. René Pinto estrenará una bragas de mecánico para que el próximo año le lleguen muchos carros para reparar y arreglar. Marilú Hernández tendrá en sus manos durante las 12 campanadas una olla y un cucharón para que todo el año próximo vender todas las sopas y los mondongos que preparará. Mi compadre Beyker Ollarves le pedirá a «Don Juan del Dinero» que le repare muchos participantes para las «pollas» y que Sanata Clara le aclare el camino para seguir siendo el Director de «la mesa de diálogo». Mi gran amiga Marlene Gallardo le pedirá salud a La Virgen de Chiquinquirá y que la ayude a vender durante todo el próximo año todas las empanadas y los desayunos.. Orelvis Salas lavará toda la casa y el agua sucia la guardará en un tobo para luego botarla hacia la calle a las 12 en punto y así botar todo lo malo. Finalmente YO estaré deseando que el cañonazo de año nuevo lance su salva de amorosos deseos para que brote un futuro en donde todos podamos vivir en paz, en unión y armonía para que levantemos los brazos al cielo y tocar la gloria con las manos para que renazca la luz del nacimiento del Niño Jesús como una estrella permanente y un símbolo de esperanza FELIZ AÑO NUEVO 2025

Alí Ramón Delgado

