OPINIÓN Tesoro para este año #31Dic

“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” Mat.6:33

Nuestro Señor Jesucristo usó a menudo la “parábola” para enseñar lecciones básicas que le mostraran el camino de la Salvación a la gente. La “parábola” era una figura literaria que tomaba elementos de uso o trato común diario entre las personas, como el trigo, la oveja, el pastor, los granos, la tierra, etc… En un interés sincero de enseñar y evangelizar. Pero el hombre desde la Creación ha sido rebelde, duro para aprender. Se acostumbró a conformarse con lo malo, lo deficiente y lo barato. Olvidando lo que realmente tiene valor. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que tenemos y vamos detrás de falsos tesoros. Con una mente entenebrecida por el gran engañador, que enrumba nuestros pensamientos sobre asuntos disímiles, nos entrampa en situaciones complicadas y terminamos en un mar de lamentaciones. En vez de valorar más lo que tenemos y dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, de valorar la vida, la salud, la familia, el amor, los amigos. En vez disfrutar la paz que Dios nos puede dar, la sonrisa de los hijos, de los nietos y la sabiduría, que recibimos del Todopoderoso diariamente, andamos en la búsqueda de falsas riquezas, especulando en nuestras mentes cualquier cantidad de “oportunidades” que asaltan la mente y los pensamientos, olvidando el verdadero tesoro que es Cristo Jesús. Es por ello que Dios nos recuerda. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” Mat.6:33

Se cuenta la historia de un hombre que desde niño vivió solo con su mamá. Ésta era cristiana de obediencia literal a la Biblia y tenía el testimonio de Jesucristo. Siempre quiso que su hijo aceptara las enseñanzas que ella profesaba y que la habían hecho tan feliz en su vida, pero el hombre nunca se interesó por ello. Llegó el momento cuando aquella anciana mujer tuvo que bajar al sepulcro, pero antes de morir le dejó una carta, donde decía, que allí le dejaba como herencia un tesoro: su Biblia. Las enseñanzas de Jesús como el verdadero Libertador que enderezará su vida, además de algunos dólares para que pagara su entierro. Pasaron cuarenta años y este hombre envejecido, enfermo y acabado, en la más estricta pobreza, decide un día hojear aquel tesoro que su anciana madre le había dejado. Al abrir la primera página se encuentra con un billete de 100 dólares, sigue hojeándola y siguen apareciendo billetes de 100 dólares, obteniendo una pequeña fortuna de más de 40 mil “verdes”. Aquel hombre vivió 40 años como indigente, nunca se interesó en abrir aquel tesoro que resolvería su vida. Al final gastó todo el dinero y murió como un verdadero miserable. Nunca descubrió el valor verdadero.

Hoy, muchos tienen su Biblia en las mismas condiciones. En una repisa, en una mesa, como amuleto de buena suerte. Guardada y enmohecida. O para guardar los recibos de los servicios públicos. No la abren, no la estudian, no meditan en ella. Y la “multitud de contrataciones” les impide valorar, disfrutar y compartir la alegría de tener tantas bendiciones dadas por Dios con sus familiares y amigos. Se apartan de una relación estrecha con Jesús y no pueden hacer suyo el tesoro más preciado que un hombre puede poseer, la fe en Dios, la obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el poder de conducir sus vidas a la luz de Las Sagradas Escrituras.

Este año que comienza hoy 31 de Diciembre pasadas la 12 de la noche, es una bonita oportunidad para rectificar nuestro camino. Y Dios mismo te ofrece y te puede dar todo cuanto puedas aspirar. No en vano prometa «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas» (Mat. 6: 33). ¡Hasta el próximo martes, Dios mediante! “La voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te proteja” Anónimo.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

