Mora por más de 20 años tienen las autoridades sin aprobar el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para Barquisimeto #3Ene

Las autoridades del Municipio Iribarren tienen alrededor de 20 de mora en la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), sin que las denuncias y reclamaciones de la ciudad de Barquisimeto, que sigue creciendo en forma anárquica y sin control, haya obtenido alguna respuesta, sin que se conozcan oficialmente las razones de fondo que han impedido su elaboración, discusión y puesta en vigencia.

Han sido numerosas las declaraciones de personas conocedoras de esta materia, como es el caso del doctor Emilio Urbina, que han expresado su preocupación, porque el tiempo sigue avanzando, han cambiado quienes tienen que tomar las decisiones, pero pareciera que tanto en la Alcaldía de Iribarren como en el Concejo Municipal, cuando se toca el tema del PDUL, el caso les produce “alergia”.

En alguna oportunidad, se ha denunciado públicamente, que el ciudadano alcalde de Iribarren. Presuntamente, tiene terminantemente prohibido a los ediles de la municipalidad tocar el tema, incluyendo amenazas de sanciones disciplinarias, por no seguir la línea que se les ha impartido.

No parecen entender las autoridades que el PDUL es el instrumento vital para oriental la gestión municipal, ya que no solo dispone de información sobre desarrollo urbano, vialidad. Vivienda, sino que que incluye a todos los elementos que interactúan dentro de la ciudad de una manera dinámica y continua, pero al parecer el proceso revolucionario, sobre todo a quienes les corresponde tomar las decisiones,. Les ha impedido ver la trascendencia de un instrumento como el PDUL para que Barquisimeto no siga creciendo en forma anárquica y sin control.

Para los que no tienen amplios conocimientos de lo que implica el PDUL, este contienen información municipal sobre geología, geomorfología, hidrología, climatología, pluviosidad, riesgo sísmico, demografía , calidad de los suelos, uso de la tierra, densidad permitida, , agricultura, turismo, educación, salud, servicios públicos, vivienda, equipamiento urbano, vialidad movilidad y transporte.

Además, de acuerdo a lo se ha escrito sobre la materia, incluye todo el marco de planificación que lo rige, desde el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación hasta el Plan de Ordenación Urbanística, incluyendo normas y reglamentos que lo condicionan. También incluye el monto financiero a invertir para poder implementarlo, así como el Programa de Actuación Urbanística y la Ordenanza de Zonificación.

La comunidad larense, tiene la aspiración, que durante este año 2025, se tome la decisión de elaborar y poner en vigencia el PDUL, instrumento que Barquisimeto siga creciendo en forma anárquica y sin control.

Asimismo, exhortan a las instituciones como el Colegio de Ingenieros, los gremios profesionales, los medios de comunicación, las universidades, la Iglesia, emprenden una cruzada para alcanzar este objetivo.

