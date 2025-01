Claudia Sheinbaum defiende asistencia de México a la investidura de Nicolás Maduro #6Ene

- Publicidad -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este lunes la decisión de enviar un representante de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro, prevista para este viernes, a pesar de la controversia internacional sobre la legitimidad de su reelección.

En su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la postura de su Administración está alineada con el principio de la autodeterminación de los pueblos, enmarcado en la Constitución de México.

- Publicidad -

«En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir», afirmó la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre su decisión. Para Sheinbaum, este principio, ampliamente respaldado por la Constitución de su país, implica que las decisiones sobre el futuro político de Venezuela son exclusivas de los venezolanos y no deben ser interferidas por gobiernos extranjeros.

La declaración de Sheinbaum llega en un contexto de tensión internacional, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea, que han cuestionado la transparencia de las elecciones en Venezuela, las cuales denuncian que fueron utilizadas para revalidar la presidencia de Nicolás Maduro, un proceso ampliamente criticado por la oposición interna y gobiernos extranjeros.

«Es la postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos», agregó Sheinbaum, reafirmando el enfoque del Gobierno mexicano de no interferir en los asuntos internos de otras naciones, tal y como lo había sostenido su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Desde su llegada a la presidencia el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum ha adoptado una postura relativamente imparcial sobre la crisis poselectoral en Venezuela. A partir del 15 de octubre, anunció que México no tomaría partido en los conflictos internos de Venezuela, manteniendo un enfoque de diálogo y respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí