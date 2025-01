Comercio abierto con poca afluencia de personas en las calles de Barquisimeto y Cabudare #10Ene

- Publicidad -

Las principales avenidas de Barquisimeto y Cabudare, estado Lara, mantienen poco flujo vehicular y de personas, pese a que el comercio abrió sus puertas, al menos en 90%.

En Cabudare, capital del municipio Palavecino, el comerció abrió en un 90% pero no hay gente en la calle. En las inmediaciones de la alcaldía se observó un toldo y un grupo de personas, no obstante, no estaba clara su función en ese lugar.

Alrededor de 50 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana custodian la plaza de Los Ilustres, ubicada en la Avenida intercomunal con Avenida La Mata, en la entrada de Cabudare.

En Barquisimeto, la sede regional de Consejo Nacional Electoral (CNE), desde hace 48 horas, tiene sus accesos bloqueados con una tanqueta y con avisos de pare por la calle aledaña. Mientras que, en la Avenida Los Leones con Avenida Lara, se observó un pelotón de motorizados de la GNB haciendo recorridos por la ciudad.

Se evidencia escaso transporte público funcionando, así como ausencia notable de alumnos en las escuelas. Las estaciones de servicio prestaban despacho sin problemas

