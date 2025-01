VIDEO | Edmundo González se dirige al país: Lograremos entrar a Venezuela #10Ene

- Publicidad -

Edmundo González se dirigió a los venezolanos este viernes, 10 de enero, tras la investidura presidencial de Nicolás Maduro, que ha sido desconocida por un amplio sector de la población y la comunidad internacional. González aseguró que “muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia”.

González dijo que hoy, «Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos (…) Consuma un golpe de Estado, se ‘autocorona’ dictador, no lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático, solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua».

Asimismo, destacó que sigue trabajando en las condiciones para su ingreso al país y asumir el cargo de presidente de la República y la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Por otra parte, señaló que representa «la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria, y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero».

González indicó que seguirán coordinando con la comunidad democrática internacional, que ha respondido a su llamado. En este sentido, se refirió al reconocimiento de países como Israel y a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá a funcionarios de la administración de Maduro.

«Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo, a los que no lo han hecho, les recuerdo que en estas hora grave en la lucha por la libertad, no queda espacio para la neutralidad», enfatizó.