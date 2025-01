Ve Sin Filtro reporta bloqueo de Telegram, fue levantado en algunos servidores #11Ene

- Publicidad -

La ONG Ve Sin Filtro reportó la noche del viernes, 10 de enero, que se bloqueó el acceso a la plataforma Telegram en Venezuela. Sin embargo, la restricción fue levantada en algunos proveedores de internet.

La restricción del acceso afectó tanto a telegram.org como a web.telegram.org y el servicio de la aplicación móvil para los usuarios de diversos proveedores de internet en Venezuela.

Los proveedores de internet en donde se restringió la conectividad a telegram.org y a web.telegram.org según la ONG, fueron Cantv, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Airtek y G-Network, además, indica que la aplicación móvil fue bloqueada en Cantv y G-Network.

El bloqueo comenzó a las 7pm (hora local, UTC-4) del 10 de enero, Movistar fue el primer ISP en bloquear Telegram. Algunos usuarios reportaron que la aplicación fue bloqueada en proveedores de internet particulares en el interior del país.

No es primera vez que la plataforma es bloqueada, durante la ola de censura post-electoral en 2024 Telegram fue restringida por un día el 2024-09-02.

El bloqueo de Telegram fue levantado en varios ISP

CANTV levantó el bloqueo a las 11 pm

Inter a las 11 pm del

Airtek a las 2 am

Digitel a las 6 am

G-Network 6:30 am

Movistar entre la madrugada y las 7 am del sábado

TikTok y Tor También Afectados:

El informe de Ve Sin Filtro también señala el bloqueo continuo de TikTok por tercer día consecutivo en todos los principales proveedores de internet del país. Bloqueos anteriores a esta plataforma duraron entre 6 y 8 horas.

Además, se reportan esfuerzos para restringir el acceso a la red Tor, una herramienta crucial para la privacidad y el anonimato en línea, mediante el bloqueo de directorios de autoridad en CANTV y G-Network. A pesar de estas dificultades, el acceso a Tor y Tor Browser se mantiene accesible hasta el momento.

