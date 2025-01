MIJ confirma detención de Roalmi Cabeza y desmiente herida en su pierna #13Dic

- Publicidad -

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJ), cuyo titular es Diosdado Cabello, publicó un video la mañana de este lunes 13 de enero en el que el ciudadano Roalmi Cabeza Cedeño, quien era el motorizado de María Corina Machado en la movilización del jueves 9, fue detenido en un hotel por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

A través de Instagram, el MIJ indicó que, ante las «graves denuncias» presentadas por Machado, se decidió publicar un video en el que muestran el procedimiento para arrestar a Cabeza. En la pieza audiovisual muestran que el hombre se sostenía en ambas piernas y sin heridas a la hora del procedimiento.

En la grabación, el hombre -que está solo vestido con un short con la bandera de Estados Unidos- dijo a los funcionarios que se encontraba resguardado por orden de Machado tras la movilización del jueves. Allí explica que, al parecer, la fundadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, tuvo la oportunidad de llamar a otras personas para que la buscaran tras ser interceptados en el distribuidor Altamira el día de la marcha.

Los funcionarios, al revisar el contenido del bolso y las pertenencias de Roalmi Cabeza, dan con un «bolso azul», que sería propiedad de Machado con un teléfono celular y otros efectos personales.

En el post del MIJ se indica que el ciudadano será presentado ante los organismos de justicia por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir y simulación de hecho punible «con el objetivo de generar zozobra en el país».

El día 11 de enero, familiares de Roalmi Cabeza Cedeño aseguraron a El Pitazo que se encontraba aislado e incomunicado en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre, de Caracas.

El pasado viernes 10 de enero, la ONG Derechos Humanos en Movimiento había dicho que Cabeza había sido trasladado a la Dirección de Asuntos Estratégicos (DAET) de la PNB en Maripérez, pero que después lo llevaron a un sitio desconocido.

María Corina Machado relató en un video posterior a su intento de detención que la habían bajado de la moto «y me dijeron que tenían la orden de que me fuera, pero antes me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas alejarme de la zona y resguardarme nuevamente».

Comentó que recibió golpes, pero uno de los motorizados que le acompañaba resultó herido y permanece detenido.

