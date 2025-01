Palacio de Justicia rechaza recurso presentado por madre de dirigente de Vente Venezuela: “No sé dónde está mi hijo” #13Ene

- Publicidad -

Trabajo de: www.runrunes.es

Elba Camacho, madre del estudiante de la UCV y coordinador juvenil de Vente Venezuela en Caracas, Manuel Alejandro Muñoz Camacho, denunció que el Palacio de Justicia no le aceptó el recurso de habeas corpus.

El habeas corpus es una acción constitucional, cuya finalidad es proteger la libertad personal de las personas que son privadas de libertad de forma arbitraria.

“Estoy tratando de introducir un hábeas corpus debido a la desaparición de mi hijo Manuel Alejandro Muñoz Camacho, el cual se lo llevaron desde el estacionamiento de Sambil. Son las 3:35 de la tarde y aún no sé del paradero de mi hijo. No es posible que uno intente cumplir con sus derechos y no pueda ejercerlo en vista de que no hay atención”, afirmó Camacho en un video difundido en su cuenta del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.