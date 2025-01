VIDEO | Todo listo para la procesión de la Divina Pastora: Arquidiócesis de Barquisimeto ofreció detalles #13Ene

- Publicidad -

Todo está listo para que este martes 14 de enero se desarrolle la visita 167 de la Divina Pastora a Barquisimeto, así lo dio a conocer en un encuentro con los medios de comunicación, monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto, quien aportó múltiples detalles.

Lunes 13

6:00 pm – Eucaristía Vocacional en el Santuario de Santa Rosa de Lima.

8:00 pm – Vigilia de oración hasta las 5:00 am del 14 de enero en la plaza del pueblo de Santa Rosa.

Martes 14

5:00 am – Misa de culminación de la vigilia.

7:00 am – Rezo del santo rosario.

9:00 am – Eucaristía de despedida oficiada por monseñor Polito Rodríguez Méndez.

5:00 pm – Eucaristía de bienvenida en la Catedral de Barquisimeto, presidida por monseñor Helizandro Terán, Arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida.

Puntos de evangelización

La procesión de la Divina Pastora contará con 4 puntos de evangelización durante el recorrido, donde grupos de apostolados de la arquidiócesis serán los encargados de desarrollar las actividades.

Avenida Lara con avenida Bracamonte.

Avenida Venezuela con avenida Morán.

Avenida Venezuela con avenida Vargas.

Avenida Venezuela con Calle 26.

Cordón de acompañamiento

El acompañamiento de la sagrada imagen, como ya es tradición, está a cargo del equipo de jóvenes. Este año serán aproximadamente 800 jóvenes distribuidos en tres grupos para recorrer tres tramos distintos. Ellos, junto a los celadores y la cofradía de la Divina Pastora, son los encargados de llevar la sagrada imagen hasta la iglesia Catedral, explicó monseñor Rodríguez.

Mensaje de paz y libertad

En un momento de reflexión ante la situación actual que vive Venezuela, el máximo representante de la iglesia local respondió a una pregunta: “No puede haber paz si no hay justicia, si no hay libertad, si no hay una vida trabajada integralmente, si no hay solidaridad y si no hay amor”.

A esto extendió: “Apelando a la conciencia que todos tenemos, no sé si todos tenemos la conciencia formada para el bien. Aquí está el problema. Pero lo correcto sería apelar esa conciencia para que podamos obrar correctamente”.

Desde la Arquidiócesis de Barquisimeto extendieron la invitación a toda la feligresía católica a participar de esta importante festividad mariana, mientras se exhortó a utilizar ropa y calzado cómodo, además de llevar un corazón dispuesto, que como bien lo dice el lema de este año: “Con María participamos todos”.

