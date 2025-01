Cofradía de la Divina Pastora alza sus peticiones en la visita 167 #14Ene

- Publicidad -

En la conmemoración de la visita 167 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, El Impulso entrevistó a Hugo Herrera, un aspirante del grupo de la cofradía, quienes se encargan del traslado de la excelsa patrona durante su trayecto desde la Parroquia de Santa Rosa de Lima hasta su bajada en la Catedral de Barquisimeto.

Cuando se le preguntó a Herrera sobre cómo decidió ser aspirante para la cofradía, en resguardo de la imagen de la Divina Pastora. «Por el amor a María que me inculcó mi abuela que en paz descanse, empecé a hacer la pastoral y me postularon y fue como imposible para mí decirle que no, porque es la madre«.

Dentro de los agradecimientos de Herrera a la madre de los barquisimetanos, declaró que «primeramente haya hecho tanto por mí, que me haya sacado de donde estaba y por acabar la maldad que existe en el mundo«. Finalizó con una petición a la excelsa patrona «por la conversión de los jóvenes, más que todo por los jóvenes».



