Asociación Larense de Astronomía anuncia los principales eventos astronómicos del año #17Ene

- Publicidad -

La Asociación Larense de Astronomía (ALDA) ha presentado su calendario astronómico para el año 2025, un año que promete ser especialmente emocionante para los amantes de la astronomía. Entre los eventos más destacados se encuentran eclipses lunares, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias.

ALDA enumeró los eventos astronómicos con base en su trascendencia para la sociedad en general.

- Publicidad -

Eclipses lunares

El año iniciará con un eclipse total de luna el 13 y 14 de marzo, visible en todo el continente americano. Este fenómeno astronómico permitirá apreciar a la luna con una tonalidad rojiza debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. La fase penumbral, la menos llamativa pues la Luna comienza a cubrirse de un leve manto grisáceo, ocurrirá casi a la medianoche, a las 11:57 pm del día 13 de marzo. Esta fase casi no es perceptible al ojo humano, pero las personas con equipos especiales, pueden registrar esta fase.



El comienzo del ingreso de la Luna en el cono principal de sombra de la Tierra, ocurrirá a las 1:09 am. La Luna comienza a cubrirse de una sombra gris y a adquirir una tonalidad rojiza a medida que avanza el eclipse. A las 2:26 am, la Luna estará totalmente eclipsada y su aspecto será de un color rojo y marrón claro, dependiendo de cuan limpia se encuentre la atmósfera de la Tierra para ese momento.



A las 3:31 am la Luna comenzará a salir de la Umbra de la Tierra (cono principal de sombra) y para las 4:47 am, ya estará fuera de la Umbra. El eclipse culminará a las 6:00 am, cuando la Luna haya abandonado el cono penumbral de sombra.

Inicio eclipse: 11:57:24 pm del día 13 de marzo.

Comienzo ingreso Umbra: 1:09:33 am del día 14 de marzo.

Máximo: 2:25:59 am.

Comienzo Salida Umbra: 3:31:23 am.

Salida de la Umbra: 4:47:48 am.

Fin del eclipse: 6:00:01 am.

Circunstancias del eclipse Eclipse total de Luna Visibilidad del eclipse

Lluvias de meteoros

Durante el año se podrán observar varias lluvias de meteoros, entre las que destacan las Perseidas en agosto y las Gemínidas en diciembre, conocidas por su alta actividad. Las principales lluvias de meteoros en el año, son las siguientes (una ya ocurrió en los primeros días del año):

Quadrántidas 3 enero 80 meteoros por hora.

Eta Acuáridas 4 mayo 50 met/h.

Perseidas 12 agosto 100 met./h.

Oriónidas 22 octubre 20 met./h.

Leónidas 17 noviembre 15 met./h.

Gemínidas 13 diciembre 140 met./h.

Ejemplo de partículas dejadas por los cometas. Revista Sky & Telescope

Conjunciones planetarias

Los planetas se acercarán visualmente en el cielo nocturno en diversas ocasiones, ofreciendo un espectáculo único para los observadores. Los más importantes a ocurrir en el año 2025 son (se listan solo los que ocurrirán en horas tempranas de la noche):

13 enero Luna – Marte

17 enero Venus – Saturno

01 febrero Luna – Venus

09 febrero Luna – Marte

08 marzo Luna – Marte

05 abril Luna – Marte

03 mayo Luna – Marte

29 junio Luna – Marte

28 julio Luna – Marte

05 octubre Luna – Saturno

29 noviembre Luna – Saturno

26 diciembre Luna – Saturno

Oposiciones planetarias

Marte y Saturno alcanzarán su máxima cercanía a la Tierra, lo que permitirá observarlos con mayor detalle a través de telescopios. Las fechas de las oposiciones planetarias en el 2025 son: 15 enero Marte; 21 septiembre Saturno.

Oposiciones de Marte Oposiciones de Saturno

Estrellas variables

La estrella T Coronae Borealis, una estrella variable, podría experimentar un nuevo estallido de brillo durante el año, convirtiéndose en un evento de gran interés para los astrónomos.

Ocultaciones de estrellas por la Luna.

La Luna ocultará estrellas brillantes durante el 2025. A continuación se muestran las ocultaciones más importantes:

12 de abril – Estrella Espiga (1m,0) – 7:57:37 pm. 13 de junio – Estrella Tau Sagittarii (3m,3) – 4:38:25 am 07 de julio – Estrella Pi Scorpii – 1:44:50 am 27 de octubre – Estrella Tau Sagittarii (3m,3) – 8:08:08 pm

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí