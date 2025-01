OPINIÓN Caminamos bajo tu manto #17Ene

- Publicidad -

Cada 14 de Enero, muy temprano me levanto y observo el firmamento, el azul del cielo se hace más intenso, es un color que desde temprano nos invita al gozo y recogimiento espiritual, comienza a salir la gente de sus hogares con su ropa deportiva y ligera porque es el día de la gran procesión de fe. Así entonces Barquisimeto ese día se convierte en la ciudad de la fe, en la ciudad de la esperanza en Dios bajo el cobijo maternal de su madre María, Barquisimeto se transforma en la ciudad de la alegría, de esa fe que es reconfortante y esperanzadora, que une a miles de corazones en el transitar una multitud de feligreses que deciden acompañar la sagrada imagen de nuestra madre celestial la Divina Pastora, que comienza su peregrinar cada catorce de Enero, donde ese día solo transita por las calles la esperanza. Es hermoso contemplar el rostro emocionado de tanta gente, es el día del reencuentro, de la amistad, del abrazo familiar, es el día donde nuestro pensamiento se envuelve en la presencia de nuestra venerada madre celestial la Divina Pastora, es el día cuando en medio de una inmensa procesión y luego en el descanso de la reunión familiar, se escuchan cualquier cantidad de anécdotas familiares y amigos que dan testimonio de fe de los diversos milagros que se le atribuyen a nuestra virgen, la Divina Pastora. En el transcurrir de la procesión se ven las manos de algunos feligreses sosteniendo y rezando el santo rosario, gente que camina descalza, otros vestidos de pastores, de nazarenos, muchos haciendo el trayecto de la milagrosa procesión de rodillas y un sin fin de actos de fe que nos conmueven y asombran en ese día. Entre risas, música, lágrimas y alegrías, nuestra hermosa ciudad de Barquisimeto se transforma en una ventana abierta a la fe desde que la sagrada imagen sale desde la iglesia de Santa Rosa hasta la ciudad de Barquisimeto. Ese día en el largo trayecto, del peregrinar de la enorme feligresía cuya última estación es la imponente iglesia de la Catedral, de Barquisimeto, cada uno de nosotros, sus devotos le pedimos desde lo más profundo de nuestra ser, por la salud, propia y de familiares y amigos, por la unión y la paz de nuestras familias, por nuestros anhelos y proyectos, por nuestra ciudad crepuscular y por nuestro país, le pedimos acrecentar nuestra fe cada día para seguir dando testimonio de sus milagros, sobre todo de aquellos que llegan en tiempos difíciles, donde siempre pensamos como humanos que no existe la solución y al pedir con fe cosas maravillosas nos suceden y finalmente le damos gracias a Dios y a la intersección divina de la Pastora. Muchos milagros guardo en mi memoria, han sido muchos años de transitar los caminos de la fe y solo sé que Dios nunca me ha fallado, que me ha llegado el ansiado milagro en tiempos borrascosos y al final he logrado ver la luz, donde muchas veces me decían que ya no habían esperanzas. Divina Pastora de almas, madre de Dios y madre nuestra, protégenos a todos en este nuevo año 2025 que recién comienza y bendícenos a todos, recorre nuestro camino y bendice a toda Venezuela.

Astrid Liscano de Raad

- Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí