La aplicación TikTok deja de funcionar en EEUU #19Ene

Millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos ya no pueden ver videos en la red social tras la entrada en vigencia de una prohibición federal sobre la aplicación, que es muy popular.

La aplicación de TikTok fue eliminada de las principales tiendas de aplicaciones el sábado por la noche, incluidas las operadas por Apple y Google, mientras que su sitio web informaba a los usuarios que la plataforma de videos cortos ya no estaba disponible. El corte del servicio comenzó unas horas antes de que la ley entrara en vigor.

Cuando los usuarios abrían la aplicación TikTok el sábado por la noche, encontraban un mensaje emergente que les impedía desplazarse por los vídeos que decía: “Lo siento, TikTok no está disponible en este momento”.

“Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos”, decía el mensaje. “Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora”.

“Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo”, continuaba el aviso, en referencia a la promesa del presidente electo Donald Trump de “salvar” la plataforma. La empresa les dijo a sus usuarios que estuvieran atentos.

La única opción que el mensaje da a los usuarios estadounidenses es cerrar la aplicación o hacer clic en otra opción que los lleva al sitio web de la plataforma. Allí, a los usuarios se les muestra el mismo mensaje y se les da la opción de descargar sus datos, una acción que TikTok había dicho anteriormente que podría tardar días en procesarse.

Antes de que se emitiera ese anuncio, la empresa había dicho en otro mensaje a los usuarios que su servicio estaría “temporalmente no disponible” y les informó que estaba trabajando para restaurar su servicio en el país “lo antes posible”. Pero no está claro cuánto tiempo permanecerá la plataforma inactiva.

Apple dijo en un comunicado en su sitio web que las aplicaciones de TikTok y ByteDance ya no estaban disponibles en Estados Unidos, mientras que los visitantes en el país podrían tener acceso limitado. “Apple está obligada a seguir las leyes en las jurisdicciones donde opera”, dijo la compañía.

“Si ya tienes estas aplicaciones instaladas en tu dispositivo, permanecerán en tu dispositivo. Pero no se pueden volver a descargar si se eliminan o restaurar si te mudas a un nuevo dispositivo. Las compras dentro de la aplicación y las nuevas suscripciones ya no son posibles”, decía el comunicado, agregando que el cambio podría afectar el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad con futuras versiones de iOS y iPadOS.

El director general de TikTok, Shou Chew, publicó un video agradeciendo a Trump su compromiso de trabajar con la compañía para mantener la aplicación disponible en Estados Unidos y por “una firme defensa de la primera enmienda y contra la censura arbitraria”.

“Estamos agradecidos y complacidos de contar con el apoyo de un presidente que realmente comprende nuestra plataforma. Uno que ha usado las palabras para expresar sus propios pensamientos y perspectivas, conectar con el mundo y generar más de 60.000 millones de visualizaciones de su contenido en el proceso”, dijo Chew.

En una entrevista con NBC News el sábado, el presidente electo Donald Trump dijo que estaba pensando en conceder a TikTok una extensión de 90 días que les permitiría continuar operando. Si se produce esa extensión, Trump —quien en el pasado se mostró a favor de prohibir TikTok— dijo que “probablemente” se anunciaría el lunes, el día en que asume el cargo de presidente. Se espera que el director general de TikTok asista a la inauguración de Trump con un asiento privilegiado.

En Washington, legisladores y miembros del gobierno han expresado desde hace mucho tiempo preocupaciones sobre la aplicación, que ven como una amenaza a la seguridad nacional poque es de propiedad china. TikTok pertenece a ByteDance, una empresa de tecnología con sede en Beijing que opera la conocida aplicación de edición de videos CapCut y Lemon8, ambas también bloqueadas desde el sábado por la noche.

La ley federal requería que ByteDance cortara lazos con TikTok para el domingo o enfrentara una prohibición nacional. La norma fue aprobada por el Congreso en abril después de ser incluida como parte de un paquete de alta prioridad de 95.000 millones de dólares que proporcionó ayuda extranjera a Ucrania e Israel. El presidente Joe Biden la firmó rápidamente, y luego TikTok y ByteDance presentaron rápidas demandas que apelaban a la Primera Enmienda.

Mientras defendía la ley en la corte, la administración Biden argumentó que le preocupaba que TikTok recopile una enorme cantidad de datos de usuarios estadounidenses que podrían caer en manos del gobierno chino mediante coerción.

Los funcionarios también han advertido que el algoritmo que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para dar forma al contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar. Pero hasta la fecha, Estados Unidos no ha proporcionado pruebas públicas de que TikTok haya proporcionado datos de usuarios a las autoridades chinas o haya manipulado su algoritmo para beneficiar los intereses chinos.

La Corte Suprema decidió unánimemente el viernes que el riesgo para la seguridad nacional planteado por los vínculos de TikTok con China supera las preocupaciones sobre limitar la libertad de expresión de la aplicación o a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Conforme TikTok quedaba fuera de servicio, algunos en China criticaron a Estados Unidos y lo acusaron de reprimir la popular aplicación. En una publicación en la red social china Weibo, Hu Xijin, un exeditor jefe del periódico dirigido por el Partido Comunista Chino Global Times, dijo que “el anuncio de TikTok de detener los servicios en Estados Unidos marca el momento más oscuro en el desarrollo de internet”.

“Un país que afirma tener la mayor libertad de expresión ha llevado a cabo la supresión más brutal de una aplicación de internet”, dijo Hu, quien ahora es comentarista político. TikTok no opera en China, donde ByteDance ofrece en su lugar Douyin, el hermano chino de TikTok que sigue las estrictas reglas de censura de Beijing.

Después del fallo de la corte, tanto la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, como la secretaria de Justicia adjunta, Lisa Monaco, dijeron que el gobierno de Biden delegaría la implementación de la ley al presidente electo Donald Trump, dado que su toma de posesión ocurre al día siguiente de que la prohibición entre en vigor.

Sin embargo, TikTok dijo después del fallo de la corte el viernes que “se verá obligado a apagarse” si el gobierno no proporciona una “declaración definitiva” a las empresas, como Apple, Google y Oracle, que prestan su servicio en Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la demanda de TikTok como un “truco” y dijo que no había razón para que TikTok u otras empresas “tomaran medidas en los próximos días antes de que el gobierno Trump asuma el cargo”. Pero a pesar de esas declaraciones del gobierno, la confusión persistió sobre qué sucedería hasta que TikTok comenzó a bloquear su servicio.

Según la legislación, las tiendas de aplicaciones móviles tienen prohibido ofrecer TikTok y los servicios de alojamiento en internet tienen prohibido prestar el servicio a usuarios estadounidenses. Los infractores podrían incurrir en multas de hasta 5.000 dólares por cada usuario que continúe accediendo a TikTok, lo que significa que las sanciones que las empresas podrían enfrentar si continúan ofreciendo TikTok podrían sumar una gran cantidad.

Tal como está escrita, los expertos dijeron que la ley no requiere que TikTok retire su plataforma, por lo que no está claro si la compañía la cerró voluntariamente o si no pudo mantener el servicio después de perder el acceso al soporte de sus proveedores tecnológicos. La empresa no respondió a las preguntas enviadas esta semana sobre sus planes.

La estatua permite al presidente en funciones extender el plazo por 90 días si hay una venta en proceso. Pero no han surgido compradores claros, y ByteDance ha dicho anteriormente que no venderá TikTok.

El sábado, la startup de inteligencia artificial Perplexity AI presentó una propuesta a ByteDance para crear una nueva entidad que fusione Perplexity con el negocio de TikTok en Estados Unidos, según una persona familiarizada con el asunto.

Perplexity no ha pedido comprar el algoritmo de ByteDance que ofrece videos a los usuarios de TikTok en función de sus intereses, y que ha convertido la plataforma en un fenómeno.

Otros inversores también han puesto la vista en TikTok. La estrella de “Shark Tank”, Kevin O’Leary, dijo hace poco que un consorcio de inversores que armó con el multimillonario Frank McCourt ofreció a ByteDance 20.000 millones de dólares en efectivo. El secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, también dijo el año pasado que estaba armando un grupo de inversores para comprar TikTok.

