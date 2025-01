VIDEO | Machado: Hasta que el resultado del 28-J no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo #19Ene

- Publicidad -

La líder opositora, María Corina Machado, envió este domingo 19 de enero un mensaje a los venezolanos, en el cual presentó «siete principios básicos» que servirán de «guía en la lucha por la libertad y democracia».

«Hoy quiero plantearle al país los siete principios básicos para el momento que enfrentamos y para que nos sirvan de guía para este round definitivo en la lucha por nuestra libertad y por nuestra democracia», manifestó en un video difundido en sus redes sociales.

«El primer principio es fundamental. El pasado 28 de julio de 2024 los venezolanos emitimos un mandato popular y soberano que debe ser acatado y entrar en vigor cuanto antes. Este mandato no prescribe. Es una deuda que este régimen tiene pendiente con todos nosotros. Es una deuda vital porque de ella depende nuestro futuro y el de nuestros hijos», expresó.

«El segundo principio es el de la corresponsabilidad ciudadana. Como ciudadanos de esta República todos tenemos la obligación de hacer cumplir el mandato soberano del 28 de julio. El tercer principio sostiene que esta lucha por el cumplimiento de un mandato soberano es justa, legítima y legal porque procura derrotar a un régimen y procura reinstaurar la vigencia de la Constitución Nacional», agregó.

Machado continuó su mensaje indicando: «El cuarto principio es el de la unidad nacional, la cual hemos construido a lo largo del camino que nos llevó a la victoria del 28 de julio. El quinto principio señala que las elecciones son para elegir».

«Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática», puntualizó.

Añadió que «el sexto principio establece que la única negociación posible es para la transición democrática y ordenada y esta será conducida por el liderazgo que recibió este mandato en las primarias del 22 de octubre del 2023 y las presidenciales del 28 de julio del 2024″.

«El séptimo principio es el de la gobernabilidad democrática. El pueblo de Venezuela nació para vivir en libertad y en democracia. Maduro y quienes sostienen esta tiranía deben tener esto muy claro», sentenció.

Por último, Machado se dirigió a la administración de Nicolás Maduro: «Faciliten el cambio por las buenas».

