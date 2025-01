Las estrellas no evitaron, esta vez, la investidura de Trump #20Ene

- Publicidad -

Carrie Underwood quizás no sea Beyoncé o Garth Brooks en el ecosistema de superestrellas de celebridades. Sin embargo, la participación de la cantante en la investidura del presidente electo Donald Trump es, no obstante, una señal de los tiempos cambiantes, donde los artistas convencionales, desde Nelly hasta The Village People, se asocian más públicamente y con más entusiasmo con la nueva administración.

Hace ocho años, Trump supuestamente tuvo dificultades para enlistar estrellas para ser parte de la toma de posesión y los diversos bailes glamorosos que siguieron. Las marchas de protesta concurrentes en la nación contaron con más artistas famosos que la toma de posesión, lo que contrastó fuertemente con alguien como Barack Obama, cuya segunda ceremonia inaugural tuvo actuaciones de Beyoncé, James Taylor y Kelly Clarkson y una serie de espectadores estelares.

Siempre hubo algunos famosos partidarios de Trump, como Kid Rock, Hulk Hogan, Jon Voight, Rosanne Barr, Mike Tyson, Sylvester Stallone y Dennis Rodman, por nombrar algunos. Pero la victoria de Trump esta vez fue decisiva y, aunque Hollywood puede siempre inclinarse en gran medida hacia el liberalismo, la lista de nombres que participan en los eventos de la inauguración ha mejorado.

Kid Rock, Billy Ray Cyrus, The Village People y Lee Greenwood actuaron en un mitin al estilo MAGA el domingo. Aquellos que actúan en los bailes inaugurales incluyen al rapero Nelly, la banda de música country Rascal Flatts, el cantante de country Jason Aldean y el cantautor Gavin DeGraw.

“Las personas que están participando directamente todavía son un pequeño subconjunto del universo entero de lo que llamamos celebridad”, dijo Robert Thompson, profesor de cultura pop en la Universidad de Syracuse. “Pero estamos viendo a muchas más celebridades que están apoyando abiertamente a Trump. Puede que no haya esa división distinta que vimos antes”.

Incluso algunos que han criticado públicamente a Trump en el pasado parecen haber cambiado de rumbo. Uno de los ejemplos más prominentes es el rapero Snoop Dogg, quien en un video musical de 2017 fingió disparar a un doble de Trump, y luego este fin de semana actuó en un evento previo a la toma de protesta llamado The Crypto Ball. Cuando un usuario de redes sociales publicó un video de su actuación, su nombre rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales con una cantidad considerable de incredulidad e indignación.

Sin embargo, todavía puede haber un tinte de estigma. Thompson señaló la declaración de The Village People, en la que ofrecieron una justificación para su participación, que él comparó con una disculpa.

Además, Thompson dijo: “la idea de ser destacado en un gran ritual cívico nacional quizás pueda trascender la identidad política”.

El presidente electo Donald Trump baila con The Village People en un mitin previo a la 60a toma de posesión presidencial, el domingo 19 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Anuel AA y Justin Quiles hablan antes de que el presidente electo Donald Trump llegue a un mitin previo a la 60ª toma de posesión presidencial, el domingo 19 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Matt Rourke) ARCHIVO – Carrie Underwood llega a los People’s Choice Awards, el 6 de diciembre de 2022, en Santa Mónica, California. (Foto AP/Chris Pizzello, File) Kid Rock actúa antes de que el presidente electo Donald Trump llegue para hablar en un mitin previo a la 60ª toma de posesión presidencial, el domingo 19 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Matt Rourke)

