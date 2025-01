OPINIÓN Primer demócrata en el Universo #21Ene

- Publicidad -

“El profeta Samuel les advirtió a los israelitas sobre las consecuencias de colocar un rey… le dijeron: ¡Eso no nos importa! ¡Queremos tener un rey! ¡Queremos ser como las otras naciones! … Y Dios le dijo: «Hazles caso y dales un rey”. 1 Samuel 8:19-22

Cuando el ángel Luzbel, que luego se conoce como Lucifer, se rebeló contra Dios en los atrios del cielo, pudo ser destruido por el ALTÍSIMO con apenas un soplo de su boca. Pero no lo hizo. Dejó abierta la oportunidad para que se arrepintiera y fue inútil, entonces fue expulsado del Cielo. Cuando DIOS creó el mundo, cuando creó la tierra y colocó al hombre sobre ella nació la Democracia. Por ello, en el marco de los actos conmemorativos del 23 de Enero, cuando han decidido tomar dicha fecha como origen de la democracia en nuestro país, nosotros concluimos que Dios fue el primer demócrata en la historia de la humanidad. Respeto mucho los conocimientos históricos, académicos, ideológicos y políticos de las personas. Y como profesor de historia por 27 años en todos los niveles de la educación, incluso universitaria, puedo dar fe de la necesidad de conocer más sobre el tema. Pero, no voy a emplear citas textuales de personajes estudiosos del asunto, por cuanto no calzan el conocimiento y menos la práctica de nuestro Creador.

- Publicidad -

Mis apreciados, siempre escribimos para tratar de enseñar, orientar y ayudar a las personas a realizar cambios en su vida. Si no aprovechamos esta valiosa tribuna ON LINE que Dios, a través del Diario El IMPULSO ha puesto en nuestras manos ya hace casi 50 años, para contribuir con el lector a que tome decisiones importantes, con la ayuda del Espíritu Santo. Y en algún momento de su vida escoja el CAMINO DE LA SALVACIÓN, entonces estamos perdiendo el tiempo. Mis apreciados, cuando DIOS dijo “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree…” Gen.1:26. Estaba mostrando de manera exacta que era una decisión consensuada. El término “hagamos” señala la participación de más de uno y en este caso era Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que evidencia el primer acto democrático de Dios. Más adelante, Dios da otra evidencia de su carácter democrático cuando le otorga todo el huerto al hombre para que lo disfrute, pero obviamente establece limitaciones claras, con consecuencias precisas que el hombre como ser moral debía obedecer. Y así funciona la Democracia. “Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás” Gén.2:16,17.

El carácter de Dios era, es y será tan democrático, que a pesar de que podía haber creado una criatura que le obedeciera de manera automática en todo (es Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente) dejó que éste desarrollara lo que conocemos como “libre albedrío”, por lo cual podía y puede tomar sus propias decisiones. Entonces el hombre, el ser humano, el pueblo de Dios en el pasado y hoy el cristiano, tomó decisiones erróneas y lo sigue haciendo, por lo tanto afrontará sus consecuencias. ¡Ojo! Lo único que Dios no hará por nosotros, es tomar las decisiones que a nos corresponde tomar. Y eso, desde siempre ha sido el principio democrático que caracteriza el carácter de Dios.

“Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia” ABRAHAM LINCOLN. Presidente fallecido de los EEUU .¿Cómo les parece?¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí