Un video desmiente que Edmundo González haya sufrido un accidente de tránsito en Estados Unidos #21Ene

Un video divulgado en el perfil de X de Edmundo González Urrutia, donde camina junto a su esposa, Mercedes de González, en una calle de Washington D.C. desmiente información sobre un supuesto accidente de tránsito en el que resultó afectado en Estados Unidos.

Pocos minutos después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN 2020), Jorge Rodríguez, asegurara que Edmundo González no podría venir a Venezuela debido a un accidente de tránsito sufrido el día lunes, la cuenta oficial del opositor publicó un video en el que se ve caminando junto a Mercedes de González.

"Para evitar los comentarios, Edmundo", dice Mercedes de González en el video. "La gente dice dice que tu te caíste", comentó mientras caminaban. Hoy martes, en Washington estamos a -10 grados centígrados, pero el trabajo no se detiene. ¡Seguimos! pic.twitter.com/jmIiczV83K — Edmundo González (@EdmundoGU) January 21, 2025

Jorge Rodríguez afirma que González fue atropellado

El diputado oficialista indicó este martes que Edmundo González Urrutia había sido atropellado por una moto en Washington D.C., el lunes 20 de enero, cuando asistió a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tengo entendido que el señor Edmundo ya no puede venir, porque sufrió un accidente el día de ayer en Washington. Esperamos que el ex candidato no tenga un percance mayor. Lo atropelló una moto”, dijo.

