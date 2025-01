César Pérez Vivas: Pretenden hacer una simulación electoral este año #22Ene

- Publicidad -

«Pretenden lavarse la cara convocando una serie de elecciones sin haber mostrado las actas», con estas palabras el dirigente político César Pérez Vivas, reaccionó al anuncio del Consejo Nacional Electoral, que informó que en las próximas horas presentará el cronograma de los comicios pautados para este año.

Mediante su cuenta en X, Pérez Vivas indicó que la oposición representada en el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado, se opone a «pasar la página» del 28 de julio.

«Pretenden lavarse la cara una serie de elecciones para el presente año, sin haber mostrado las actas del 28 de julio. Nos oponemos a pasar la página», puntualizó.

«Eso no significa que queramos renunciar al voto, no, nosotros queremos un voto que elija y no un voto simulado», agregó.

En este sentido, dijo que «ha llegado la hora de que se vayan» en referencia a la administración de Maduro, manifestando que «eso fue lo que el país decidió el 28 de julio».

«Aquellos que intenten lavarle la cara a través de diálogos sin sentido y elecciones simuladas serán repudiados por el país», sentenció.

CNE define cronograma electoral del año 2025

El pronunciamiento de Pérez Vivas surge luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara que ya fue definida la fecha y el cronograma para la primera elección pautada para el presente año. Tales datos serán anunciados en las próximas horas, además de que el organismo comicial se encargará de convocar a los comicios y activar los eventos electorales.



«Queremos informar a toda nuestra población que ya hemos definido la fecha y el cronograma de la primera de estas elecciones constitucionales, y en las próximas horas anunciaremos la fecha, convocaremos la elección y activaremos de forma inmediata los eventos del cronograma electoral», indicó el ente mediante un comunicado.



Asimismo, recordó que las votaciones se centrarán en tres elecciones: las de gobernadores y consejos legislativos regionales, elecciones de alcaldías y concejos municipales, elecciones de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional; así como las seis consultas de proyectos del Poder Comunal; estas últimas iniciarían el próximo 2 de febrero.

