Diputado José Gregorio Correa: Recomienda al presidente de Panamá no inmiscuirse en los problemas de Venezuela #22Ene 

Por inmiscuirse en los problemas de Venezuela y no enfocarse en los asuntos internos de su país, especialmente en la defensa del canal de Panamá, el diputado a la Asamblea Nacional José Gregorio Correa, cuestionó al presidente de Panamá .

Correa aseguró que “esta es la prueba que los presidentes no pueden estar asomados ni metidos en los problemas que no son los de ellos. Este presidente Muñiño, Murcillo, Murrillo, la verdad que no tengo muy claro cómo es que es el apellido, en vez de ocuparse de sus problemas en Panamá, descuida un tema, que es el canal, que es un tema de los panameños, para meterse en los problemas de Venezuela, o cualquier otro país, es lo que le hace descuidar a sus conciudadanos”.

Precisó que “la gente en Panamá votó por él para que se ocupará de cuidar su canal, para que si le llegara un presidente como Trump no le amenazara con que se lo va a recuperar, que se lo va a quitar, pero en cambio le invierte tiempo a Venezuela como que si los problemas de Venezuela fueran unos problemas de ellos. Un señor que no se ocupa de su gobierno, cómo va su país, de defender el símbolo que es el canal de Panamá, que un presidente le puede decir que le entregaron un canal hace años y que ahora no lo administra como es y no tiene una palabra para responderle, pero si se ocupa de los problemas de Venezuela”.

Ante ello, enfatizó que “Esos son los presidentes estrépitos, que en vez de ocuparse de sus problemas, se ocupan de lo que no es de ellos”.

Diálogo con respeto

Sobre las palabras de algunos voceros del nuevo presidente de los Estados Unidos quienes aseguraron que ahora sí regresó la verdadera diplomacia, el diputado José Gregorio Correa puntualizó que “yo creo que la acidez estomacal le ha crecido a algunos venezolanos que creen que sea Estados Unidos o cualquier otro país, el que le va a solucionar los problemas aquí”.

Asimismo, señaló que “lo que no ha resultado, lo que no han podido resolver algunos venezolanos en Venezuela, creen que se lo van a ir a resolver y se encuentran con esta sorpresa que este señor dice que regresó la diplomacia, que regresó la manera de conversar, que podemos conversar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Los americanos allá, los venezolanos aquí, los colombianos allá, los brasileños allá, que cada quien en su país pueda resolver sus problemas”.

Ante ello, aseveró que “los problemas de Venezuela hay que nacionalizarlos y no permitir que sea otro factor externo quien quiera solucionar los problemas de Venezuela”.

El parlamentario Correa resaltó que “cuando este alto comisionado para el diálogo con Venezuela señala que se puede conversar, que se puede dialogar, yo creo que es un gran avance. Lo único que eso le genera una gran urticaria a quienes creen que esto se arregle con invasión, con sanción o pidiendo bloqueo. Esa no es la vía y los venezolanos tenemos que rechazarla”, precisó el legislador.

