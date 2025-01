FOTOS | Djokovic llega con dudas a semifinales del Australian Open por una lesión sin tratar #23Ene

- Publicidad -

Novak Djokovic, el tenista serbio que ocupa el ránking número 7 del mundo, se enfrentará este viernes a Alexander Zverev en las semifinales del Abierto de Australia, pero su participación está envuelta en una nube de incertidumbre debido a una lesión sufrida en su último partido.

El experimentado tenista, de 37 años, decidió priorizar su recuperación física en lugar de entrenar en los días previos a la semifinal, luego de un agotador encuentro de cuatro sets contra Carlos Alcaraz en cuartos de final. Djokovic sufrió molestias en el muslo izquierdo durante el partido y recibió atención médica.

La ausencia de Djokovic en las prácticas ha generado especulaciones sobre la gravedad de su lesión y si esta podría afectar su rendimiento en la semifinal. El legendario tenista estadounidense John McEnroe incluso sugirió que la lesión podría ser una estrategia para minimizar las expectativas sobre Djokovic.

Lucha por su recuperación previa al encuentro

Sin embargo, el serbio ha asegurado que está haciendo todo lo posible para recuperarse a tiempo y competir al máximo nivel. «Estoy trabajando duro con mi equipo médico para estar listo para el partido», afirmó Djokovic.

El ganador del duelo entre Djokovic y Zverev se enfrentará en la final al vencedor del encuentro entre Jannik Sinner y Ben Shelton. El Abierto de Australia se encuentra en su etapa más emocionante, y la participación de Djokovic en la semifinal agrega un elemento de incertidumbre que mantiene a los aficionados al tenis al borde de sus asientos.

Djokovic, en una entrevista tras el encuentro que disputó contra Carlos Alcaraz se negó a revelar información sobre su lesión, aunque declaró que «la medicación me ha ayudado. Tuve que tomar otra dosis. Esto suena horrible, que yo tome otra dosis, pero tenía que hacerlo. Si perdía el segundo set no tenía claro si iba a continuar. Me sentí cada vez mejor, logré jugar un par de juegos excelentes para terminar el segundo set. No me ha influenciado el tema de la pierna. No me generó ningún impedimento hacia el final del partido, solo en ese segundo set. A ver cómo me encuentro mañana».

