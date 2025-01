Juez bloquea temporalmente la orden de Trump que redefine la ciudadanía por nacimiento #23Ene

- Publicidad -

Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que redefine la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificándola de “descaradamente inconstitucional” durante la primera audiencia de un esfuerzo multiestatal para desafiar la orden.

El juez de distrito John Coughenour interrumpió repetidamente a un abogado del Departamento de Justicia durante los alegatos para preguntarle cómo podía considerar constitucional la orden.

La orden de restricción temporal solicitada por Arizona, Illinois, Oregón y Washington fue la primera en obtener una audiencia ante un juez y se aplica a nivel nacional.

Juez considera la orden «inconstitucional»

El caso es una de las cinco demandas interpuestas por 22 estados y varios grupos de derechos de los inmigrantes en todo el país. Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadounidenses.

Coughenour, designado por Ronald Reagan, comenzó la audiencia interrogando a los abogados de la administración y diciendo que la orden «es alucinante».

«Esta es una orden manifiestamente inconstitucional«, dijo Coughenour al abogado Brett Shumate. Coughenour dijo que ha estado en el tribunal durante más de cuatro décadas y que no podía recordar haber visto otro caso en el que la acción impugnada fuera tan claramente inconstitucional.

Shumate dijo que respetuosamente no estaba de acuerdo y pidió al juez la oportunidad de tener una sesión informativa completa sobre los méritos del caso, en lugar de que se emita una orden de restricción de 14 días que bloquee su implementación.

Nacimientos en Estados Unidos

En representación de los estados, el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, calificó de “absurdo” el argumento del gobierno de que los hijos de padres que viven en el país ilegalmente no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

El fiscal Polozola cuestionó sobre la jurisdicción que afecta a los hijos de inmigrantes ilegales. “¿No están sujetos a las decisiones de los tribunales de inmigración?”, preguntó. “¿No deben cumplir la ley mientras estén aquí?”

“La orden ejecutiva afectará a cientos de miles de ciudadanos de todo el país que perderán su ciudadanía bajo esta nueva norma”, dijo Polozola. “Los nacimientos no pueden suspenderse mientras el tribunal considera este caso”.

La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y ordena a las agencias federales que no reconozcan la ciudadanía a los niños que no tengan al menos un padre que sea ciudadano.

