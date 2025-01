VIDEO | Edgar Ramírez no disimuló al conocer las 13 nominaciones de Emilia Pérez en los premios Oscar 2025 #23Ene

- Publicidad -

El actor venezolano Édgar Ramírez no pudo ocultar su entusiasmo al enterarse de que la película «Emilia Pérez», en la que participa, ha recibido un impresionante total de 13 nominaciones a la 97º edición de los premios Oscar , prevista el 3 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se puede ver a Édgar Ramírez, quien se encuentra actualmente en Milán, Italia, saltando de alegría al conocer la noticia de las nominaciones de la película en la que interpretó al personaje Gustavo Brun.

“13 nominaciones al Oscar para nuestra querida Emilia Pérez. ¡Esto es increíble! Muchas gracias, Academia. ¡Qué día tan feliz!”, escribió Ramírez en Instagram.

“Emilia Pérez”, una película francesa en español de Jacques Audiard, dominó las nominaciones con 13 nominaciones, incluidas mejor película y mejor actriz para Karla Sofía Gascón. La película también recibió nominaciones a mejor dirección, guion original, dos de sus canciones y para Zoe Saldaña.

Nominaciones a Mejor Película

Otro musical, “Wicked”, la exitosa adaptación de Broadway, recibió casi la misma cantidad de nominaciones. La suntuosa versión de “El mago de Oz” de Jon M. Chu obtuvo 10 nominaciones, incluidas las de mejor película y mejor interpretación para sus protagonistas, Cynthia Erivo y Ariana Grande.

“The Brutalist”, la epopeya de posguerra de Brady Corbet también obtuvo 10 nominaciones, incluidas mejor película, mejor director y nominaciones a la actuación para Adrien Brody, Guy Pearce y Felicity Jones.

Las 10 nominadas a mejor película son: “Anora”; “The Brutalist”; “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Dune: Part Two”; “Emilia Pérez”; “I’m Still Here”; “Nickel Boys”; “The Substance” y “Wicked”.

Otras nominaciones en los Oscar

Las mayores sorpresas fueron la película brasileña “I’m Still Here”, un retrato de la resistencia política bajo la dictadura militar de Brasil que también le valió a Fernanda Torres una nominación a mejor actriz, y “Nickel Boys” de RaMell Ross, un drama en primera persona audazmente elaborado que reconsidera cómo se representa la vida y el dolor de los negros en la pantalla.

Una de las películas más audaces de 2024, “The Apprentice” obtuvo un par de nominaciones sorprendentes, para Sebastian Stan y Jeremy Strong. La película dramatiza los años de formación del

presidente Donald Trump (Stan) en el sector inmobiliario de Nueva York bajo la tutela del abogado Roy Cohn (Strong).

“A nivel artístico, hoy es un día increíble para mí y me siento muy feliz”, añadió Strong sobre su primera nominación al Oscar. “Tengo sentimientos encontrados sobre el personaje que interpreté. Fue el papel de mi vida y, al mismo tiempo, su legado es real y se está desarrollando in situ, ante nuestros ojos, de maneras muy aterradoras”.

Mejor actor y actriz

En la categoría de mejor actor, donde estaban nominados Stan y Brody, los otros nominados fueron Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Colman Domingo (“Sing Sing”) y Ralph Fiennes (“Conclave”). El que más se quedó fuera fue Daniel Craig, aclamado por su actuación nada al estilo de James Bond en “Queer”.

En la categoría de mejor actriz, que Demi Moore parece tener asegurada por su actuación en “The Substance”, Moore, Gascón, Torres, Erivo y la estrella de “Anora”, Mikey Madison, recibieron nominaciones. Posiblemente la categoría más competitiva del año, que dejó fuera a Marianne Jean-Baptiste (“Hard Truths”), Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Nicole Kidman (“Babygirl”) y Angelina Jolie (“Maria”).

Ante la situación tan grave que afecta a la industria cinematográfica, algunos pidieron a la Academia que cancelara los Oscar por completo. Los líderes de la Academia han argumentado que la ceremonia del 2 de marzo debe seguir adelante, por su impacto económico en Los Ángeles y como símbolo de resiliencia.

Los organizadores han prometido que los premios de este año «celebrarán el trabajo que nos une como comunidad cinematográfica global y reconocerán a quienes lucharon con tanta valentía contra los incendios forestales».

