Machado: No aceptamos ni avalamos ninguna elección antes de hacer respetar los resultados del 28-J #27Ene

María Corina Machado, líder opositora, difundió este lunes 27 de enero los «siete principios básicos para la libertad», tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.

En primer lugar hace mención al «mandato soberano», resaltando que «el 28 de julio, el pueblo de Venezuela emitió un mandato soberano que debe ser acatado y entrar en vigor lo antes posible».

Continúa con la «corresponsabilidad ciudadana», donde indica que «todos tenemos la obligación de hacer cumplir el mandato que del 28-J. Quien no es parte de la solución es parte del problema».

«Lucha por todos los medios que establece la Constitución», es otro de los principios enumerados por Machado.

«Los venezolanos enfrentamos un régimen con la finalidad de defender la vigencia de la Constitución que une a nuestra nación. Y para ello emplearemos nuestro legítimo derecho de hacer valer, por todos los medios necesarios, el mandato soberano del 28-J».

En este contexto, destaca la necesidad de la «unidad nacional», manifestando que «el mandato soberano del 28-J consumó la unidad superior de la nación. No nos detendremos hasta lograr que todos los ciudadanos, incluyendo a funcionarios, policías y militares, terminen de incorporarse a esta gran unidad nacional».

La líder opositora reiteró en su comunicado difundido este lunes con fecha del 19 de enero que las «elecciones son para elegir».

«Las elecciones son para elegir y el pueblo ya eligió. No aceptamos ni avalamos ninguna elección antes de hacer respetar los resultados del 28-J. No debe pedir el voto popular quien no defiende el resultado del voto popular.

Por último, plantea la «negociación para el cambio» y la «gobernabilidad democrática» como otros «principios básicos para la libertad».

«La única negociación que procede con la tiranía es para consumar la transición democrática y ordenada, y en la cual el pueblo de Venezuela esté representado por el liderazgo que recibió este mandato popular en las primarias del 22-O y las presidenciales del 28-J».

«El pueblo de Venezuela eligió la libertad y la democracia», concluyó.

El pronunciamiento de Machado surge luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones regionales y parlamentarias para el próximo 27 de abril. El anuncio lo hizo el presidente del ente, Elvis Amoroso, en horas del mediodía de este lunes 27 de enero.

Venezuela YA decidió.

El mandato del 28 de julio SE RESPETA.



La gente ES el 28 de julio.

O estás con la gente o estás con Maduro.



Aquí ya nadie SE LA CALA MÁS.



La historia y los venezolanos serán IMPLACABLES. pic.twitter.com/FpNLD1HukC — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 27, 2025

