Guaidó: Edmundo González debe regresar a Venezuela de manera segura a ejercer su mandato #28Ene

- Publicidad -

El dirigente político, Juan Guaidó, se refirió en una entrevista a la situación en el país y afirmó que Edmundo González, «debe regresar a Venezuela de manera segura a ejercer su mandato».

En una entrevista concedida a La Gran Aldea, hizo mención al proceso electoral del pasado 28 de julio. «Lo que nos hace lograr el cambio es la consistencia, la insistencia y el ejercicio de la mayoría. Edmundo González Urrutia ganó de manera milagrosa, porque fue un fenómeno electoral que unificó al país, que venía de haber organizado durante muchos años a la ciudadanía. Esa que levantó y recogió las actas. Las digitalizó. Eso no pasa en ninguna parte».

- Publicidad -

«Maduro perdió 7 a 3 de los que pudieron votar. Si pudiéramos haber participado todos los que estamos en edad de votar, habría perdido 9 a 1. Hoy tenemos 8 millones de votos y hay que defenderlos hasta el final, como dice María Corina», asegura.

Rechaza convocatoria a nuevas elecciones

Al ser consultado sobre la convocatoria realizada por el CNE a elecciones regionales y parlamentarias, indicó: «El manual no ha cambiado. Aquí tenemos que hacer frente de manera inteligente y audaz. Hoy no hay actas del 28 de julio del 2024; difícilmente podríamos hablar de ningún otro proceso hasta que solventemos algo básico: Edmundo González Urrutia, debe regresar a Venezuela de manera segura a ejercer su mandato».

«De ahí debe partir cualquier discusión política. El debate central en Venezuela es establecer un mandato legítimo, recuperar el control territorial del Estado, hacer frente a los grupos terroristas, como el ELN o disidencias de las FARC. Miren lo que pasó recientemente en El Catatumbo: eso es responsabilidad directa de Maduro y del presidente Petro», añadió.

El dirigente hizo un llamado a «no dejar solos» a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. «Podemos ayudar todos desde nuestro espacio a ejercer el mandato que dio el pueblo de Venezuela.»-advirtió.

Posición de Guaidó sobre sanciones

Guaidó se refirió además a las sanciones por parte de la comunidad internacional a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

«Tanto la presión diplomática, las sanciones, la movilización y la votación son herramientas que hemos utilizado para enfrentarlos».

Al ser consultado sobre la opinión de Trump a su gestión al frente del «Gobierno Interino», manifestó:

«El presidente Trump audaz, valientemente, inteligentemente, reconoce la Constitución venezolana en 2019. Iniciamos una ofensiva diplomática muy intensa, innovadora para defender la democracia en Venezuela. No me detendré a hacer análisis de recortes de prensa o de información o fuentes, que no vale la pena ni siquiera citar».

«Aquí hay un hecho muy claro: el presidente Trump está muy firme y muy claro con respecto a la posición sobre Venezuela y lo que fue el gobierno interino, su éxito y sus acciones, vino en alianza y en perfecta armonía, con el gobierno del presidente Trump. El gabinete de Trump, casi todo, es cercano a la causa venezolana. No vale la pena hacer referencia a fuentes de terceros», concluyó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí