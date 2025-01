OPINIÓN Maestro de maestros #28Ene

- Publicidad -

“Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron…” Luc 8:24

Nuestro Creador. El DIOS verdadero. Siendo el primer demócrata en la historia de la humanidad, como dijimos en el artículo anterior, nos creó con libre albedrío para que actuáramos según lo dictare nuestra conciencia. Es por ello que debemos aprovechar las oportunidades que nos dan las instituciones para presentar los recursos que Dios nos ofrece para aliviar cargas, problemas y todo lo que agobia y hace durísima la vida.

Hace poco, se celebró el Día del Maestro acá en Venezuela y es propicia la oportunidad para hablar de ello en esta columna. Pero nuestro tema se basará en la paradoja que existe entre los beneficios que otorga descubrir nuestro Maestro Interior o asirnos del Maestro de maestros. Sí, hay quienes hablan con pasión de un Maestro Interior que todos llevamos y que debemos buscar. Son convicciones que se respetan pero las nuestras nos enseñan que tenemos al Maestro de maestros, al verdadero: a ¡Jesús!. ¿Por qué y para qué hacerlo tan difícil y complicado, buscando en tu interior un “maestro”, si tenemos todo en el Mesías prometido? Entonces es más fácil activar nuestras capacidades con las cuales nos dotó el CREADOR y dejarse llevar con una fe inteligente por el poder de Dios.

La consigna que muchos usan para captar la atención es !Tu puedes! !Tu puedes! Echa mano de tu capacidad y tu poder. Otros son más osados y concluyen enseñan que todos tenemos un dios interior. Contestamos !¡yo no tengo eso!, pero Jehová de los Ejércitos sí, un Dios que se humanó, que murió por nuestros pecados y resucitó, que su tumba está vacía y ahorita está a la diestra del Padre presentando su sacrificio para nuestro bien. Es él quien me guía, me orienta y me concede la victoria. “Así dice el Señor…: «Buscadme, y viviréis.” Amós 5:4. Dios es tan pero tan maravilloso que a pesar de la rebeldía permanente contra ÉL solo espera que lo busquemos entonces nos perdonará. “En su insondable misericordia perdonaría generosamente el pasado si sólo se volvían a él. Nada complace más a Dios que el regreso del pecador a él, y todo el proceder divino con nosotros tiene como propósito eso. Igualmente la amenaza del castigo sirve para disuadirle de su mal proceder.

Afirmaciones tajantes, alentadoras, prácticas, tangible son las que nuestro DIOS tiene para el Ser Humano, No ambiguas, exageradas y sin base científica que manejan los mentalistas. El Señor Jesucristo dice: «Permaneced en mí» Estas palabras dan idea de descanso, estabilidad y confianza. También nos invita: «!Venid a mí … y os daré descanso!» (S. Mateo 11: 28). Las palabras del salmista expresan el mismo pensamiento: «Confía calladamente en Jehová, y espérale con paciencia».

¿Para qué reventar tu mente y seguir filosofías de hombres? ¿Para qué especular sobre poderes interiores, cuando tenemos al Creador del universo con nosotros?. ¿Para qué emprender una empresa mental, rara e insegura, cuando tu Dios, el que “escudriña” todos los pensamientos, el que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, el que te conoce aún antes de nacer y que lee tu mente, está a tu lado?. ¿Meditar? !Claro!. En cada una de las promesas que nos ha hecho nuestro. La verdad no se de alguien que su Maestro Interior le haya cambiado su vida para mucho mejor, fortalecido sus familias, rescatado de tragedias personales y sembrado en su mente una esperanza cierta. Pero sí se de multitudes, cuyas vidas las ha cambiado el Maestro Carpintero. !La mía es una!. Hasta el próximo artículo, Dios mediante.

“La voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te proteja”.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

