Sobrevivientes de Auschwitz conmemoraron 80 años de la liberación del campo #28Ene

El 80vo aniversario de la liberación de Auschwitz, se conmemoró el lunes, por parte de las tropas soviéticas en el recinto del antiguo campo de exterminio, una ceremonia ampliamente considerada como el último acto importante a que podrán asistir un número considerable de sobrevivientes.

Entre los que viajaron al sitio se encuentra Tova Friedman, de 86 años, quien tenía 6 años cuando fue una de las 7.000 personas liberadas el 27 de enero de 1945. Ella cree que será la última reunión de sobrevivientes en Auschwitz y vino desde su hogar en Nueva Jersey para añadir su voz a las que advierten sobre el creciente odio y antisemitismo.

“El mundo se ha vuelto tóxico”, dijo a The Associated Press un día antes de las conmemoraciones en la cercana Cracovia. “Me doy cuenta de que estamos nuevamente en una crisis, que hay tanto odio alrededor, tanta desconfianza, que si no nos detenemos, puede empeorar cada vez más. Podría haber otra terrible destrucción”.

Las fuerzas alemanas nazis asesinaron a aproximadamente 1,1 millones de personas en el lugar en el sur de Polonia, que estaba bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las víctimas fueron judíos asesinados a escala industrial en cámaras de gas, aunque los alemanes también asesinaron a muchos polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, personas homosexuales y otros que fueron objeto de eliminación según la ideología racial nazi.

Ancianos sobrevivientes del campo, algunos con bufandas de color azul y blanco que recuerdan sus uniformes de prisión, caminaron juntos hacia el Muro de la Muerte, donde fueron ejecutados los prisioneros, entre ellos muchos polacos que resistieron la ocupación de su país.

El presidente polaco, Andrzej Duda, cuyo país perdió 6 millones de ciudadanos durante la guerra, llevó una vela y caminó con el director del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski. En el muro, los dos hombres inclinaron la cabeza, murmuraron oraciones y se santiguaron.

“Nosotros los polacos, en cuya tierra —ocupada por los alemanes nazis en ese momento— los alemanes construyeron esta industria de exterminio y este campo de concentración, somos hoy los guardianes de la memoria”, dijo Duda a los periodistas después.

Habló del “dolor inimaginable” infligido a tantas personas, especialmente al pueblo judío.

“Que la memoria de todos los muertos viva, que descansen en paz”, dijo. En total, los alemanes asesinaron a 6 millones de judíos de toda Europa, aniquilando a dos tercios de los judíos europeos y un tercio de todos los judíos del mundo. Naciones Unidas designó en 2005 el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

En toda Europa, funcionarios y otros hicieron una pausa para recordar.

“A medida que los últimos sobrevivientes desaparecen, es nuestro deber como europeos recordar los crímenes indescriptibles y honrar la memoria de las víctimas”, dijo en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es alemana.

Sobrevivientes y familiares asisten a una ceremonia en el antiguo campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en Oswiecim, Polonia, el lunes 27 de enero de 2025.(AP foto/Oded Balilty) Gente visitando el Monumento y Museo Auschwitz-Birkenau, un antiguo campo de concentración y exterminio nazi alemán, en Oswiecim, Polonia, el domingo 26 de enero de 2025. (AP Foto/Czarek Sokolowski)

