Ameliach: Tarjeta de la MUD perdió el derecho a participar en próximas elecciones #29Ene

El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, Francisco Ameliach, afirmó que la tarjeta de la MUD no podrá participar en las elecciones parlamentarias, regionales ni municipales convocadas para el 2025.



Comentó que «hay instrumentos legales aprobados por el Parlamento, entre ellos la Ley Libertador Simón Bolívar, que desarrolla lo que está en el capítulo 130 de la Constitución Bolivariana».

“Toda persona que haya pedido invasión, sanciones contra la patria, que son incluso acciones vinculadas al delito de traición a la Patria, que está en el Código Penal, no puede participar en un proceso de elección. Esto está claro, así como tampoco la organización política que lo postula”, explicó Ameliach en entrevista con Telesur.



Precisó que es momento de «aplicar las legislaciones tal como están en las leyes y reglamentos».

Las elecciones de este año, dijo, “son muy importantes para avanzar y consolidar la paz de la República y yo creo que ya, en la conciencia política de todos los venezolanos y venezolanas, queremos avanzar en paz, a trabajar la paz”.



Informó que, en la Mesa de Diálogo, pidió «hacer cumplir las leyes por infringir este artículo constitucional».

“Pero, además de eso, también yo en la reunión de la mesa de diálogo exigí que se cumpla exactamente la ley de partidos vigente, es decir, aquellos partidos políticos que no participaron o no lograron el 1% de la elección de la pasada Asamblea Nacional, esa tarjeta no podrá participar”, acotó.



“La MUD no va a participar y no puede participar de acuerdo a la ley de partidos políticos, la cual es de la mitad del siglo pasado. O sea, es una ley que no la hizo el chavismo, es una ley de la segunda mitad del siglo pasado, porque ellos no alcanzaron ni siquiera el 1%, porque no cumplieron o tienen varias elecciones en las que no participan con su tarjeta”, remarcó.

