Eduardo Semtei: La abstención es la muerte de la democracia #29Ene

Contrario a lo que sucedía antes cuando los lapsos de un proceso electoral tardaban mucho tiempo, hoy son muy rápidos y, por tanto, sí es posible realizar en abril las elecciones para integrar la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías.

Ese es el punto inicial para renovar los espacios políticos a través del voto, sostiene Eduardo Semtei, quien fue director general de inversiones de Cordiplan, profesor de la Universidad Central de Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.

Al ser entrevistado por El Impulso en relación al tiempo que se ha establecido para las anunciadas elecciones de abril, dijo que se han desarrollado nuevas tecnologías, que permiten recortar los tiempos que antes eran más largos.

El software ahora es mucho más veloz, casi el triple al que existía antes, expuso como ejemplo. Lo que antes se hacía en 30 segundos, ahora se hace en diez. En el primer proceso anunciado serán elegidos gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional e integrantes de los consejos legislativos; y luego, en octubre, serán escogidos los concejales y alcaldes.

Como analista político afirma que la democracia venezolana no está muerta y, por tanto, hay que tratar de conservar todo vestigio democrático que queda. Decir que todo está muerto, que todo se perdió, que no vale votar, no es verdad, manifestó enfáticamente. Y no lo es porque ahí están cuatro gobernadores que son de oposición, hay 128 alcaldes que son de oposición, hay 20 diputados que son de oposición, hay 600 concejales que son de oposición; es decir, hay muchos elementos de oposición que están actuando.

Realmente, eso que estoy diciendo comprueba y verifica el hecho de que la democracia venezolana está maltrecha, está golpeada, pero sigue viva y, en tal virtud, hay que salvaguardar todo lo que queda.

¿Qué significado tendría en estos momentos si la oposición se abstiene por no tener confianza en el CNE?

Estaríamos renunciando al principal derecho de la democracia, al derecho de elegir y al derecho de ser elegidos. La abstención si es la muerte de la democracia. Es cierto que hay mucha gente que está desanimada, pero hay que hacerse las preguntas más sencillas frente a las opciones que se presentan en determinado momento. Por ejemplo, si se le pregunta a la gente: ¿Qué prefiere: Arias Cárdenas o Manuel Rosales en el Zulia? ¿Quién cree que lo ha hecho mejor: Omar Prieto, del PSUV, que fue un desastre, o Manuel Rosales, de la oposición, como gobernador? Lo mismo podría preguntarle a la gente de Barinas: ¿Prefieren a un gobernador del PSUV o que siga gobernando Sergio Garrido? Son preguntas sencillitas. De modo pues que las opciones las presentan las elecciones, que es la forma de escoger a quienes se consideran más convenientes para ocupar los cargos públicos.

