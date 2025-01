Macario González: Ningún impacto tienen los anuncios de elecciones adelantadas para diputados, gobernaciones y alcaldías #29Ene

- Publicidad -

Tras las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados del 28 de julio, que no pueden ser ocultados porque todo el mundo sabe lo que pasó con la elección presidencial, ha empeorado la crisis política y social del país, agravada por el aislamiento en que ha quedado Venezuela, ya que no existe posibilidad de financiamiento alguno para resolver los problemas económicos, que son los que pegan más a la población.

Tal es la opinión del abogado Macario González, exalcalde de Iribarren y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara, quien dice que con los anuncios acerca de elecciones adelantadas para conformar la Asamblea Nacional y los consejos legislativos, así como para escoger a gobernadores y alcaldes, no se está haciendo nada para solucionar los problemas más latentes en el país.

- Publicidad -

Lea también: Maduro: El 27 de abril el pueblo elegirá una nueva Asamblea Nacional

Las primeras apreciaciones que tenemos nos indican claramente que esos anuncios para eventos inconsultos programados para el mes de abril de este año, no han tenido ningún impacto. La primera consideración que debemos hacer es que el pueblo venezolano es mayoritariamente democrático y resulta insultante, irresponsable y abominable que desde el gobierno se hable de guerra civil, de baños de sangre y de furia revolucionaria contra una población desarmada, pacífica y extremadamente tolerante, que cuando sale a protestar por la violación a sus derechos es atacada con gases tóxicos y hasta con disparos de armas de fuego.

La segunda consideración que se tiene que tomar en cuenta es que este es un pueblo que sabe organizarse democráticamente para escoger a sus dirigentes. En este sentido, la mejor lección que le dio al mundo fue registrada el 22 de octubre de 2023 cuando superó, pacíficamente, todos los obstáculos, dificultades y trabas que utilizó el gobierno para impedir que se pronunciara masivamente para darse sus propias autoridades políticas en las elecciones primarias.

Dichas elecciones fueron la mejor demostración de que este pueblo tiene plena conciencia de sus derechos políticos y los ejerce a cabalidad en cualquier momento, en forma disciplinada, ordenada y satisfactoria.

Aún más, no sólo organizada y espontáneamente celebró esas primarias para escoger a su líder de oposición, sino que también dio lección cívica a políticos y organizaciones partidistas que dudaban de la realización de un evento tan significativo como importante como fue la votación espontánea, no manipulada, ni mucho menos transportada, que arrojó resultados contundentes, que iluminaron el camino hacia las elecciones presidenciales.

Además, esas primarias fueron tan impresionantes que hicieron posible que la oposición tuviera una plataforma democrática y laboriosa, conformada por más de diez organizaciones políticas, que se agruparon en torno al liderazgo de la ingeniero industrial María Corina Machado y el doctor Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera y ciudadano cabal, mesurado, respetuoso y con visión de estadista.

Nuevamente se presentaron dificultades, persecuciones, atropellos de todo tipo, incluso con cierre de establecimientos donde comieron y durmieron los principales protagonistas de la campaña, así como de acecho hasta el transporte y utilización de equipos, lo que demostró que fue una contienda difícil; pero, gloriosa, ya que una vez más ese pueblo democrático masivamente fue a las urnas y, gracias a la más avanzada tecnología imposible de adulterar, desde muy tempranas horas del 28 de julio se conocían los resultados que iba obteniendo la fórmula democrática, los cuales también eran del conocimiento del Plan República, cuyos efectivos facilitaron las actas, las cuales posteriormente fueron hechas del conocimiento hasta de las organizaciones más importantes del mundo, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Otra consideración que se debe hacer en estos momentos es que quienes traten de imponer el dibujo libre para lograr un reacomodo por interés personal o grupal por encima de la fuerza que tienen los votos y la voluntad que en todo momento ha tenido la plataforma democrática unitaria con la presencia determinante de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, no tiene ninguna posibilidad de éxito como tampoco ha tenido éxito la medida arbitraria, despótica, utilizada por el gobierno al instrumentar al CNE para dar unos resultados sin mostrar las pruebas de las actas del 28 de julio.

Ya decíamos que no ha tenido impacto alguno los anuncios de nuevas elecciones para este año y, por lo tanto, las reuniones que se hagan al margen de la plataforma no tendrán posibilidad de buenos resultados. Al hacer tales consideraciones, creemos que lo inmediato que tenemos es conservar la más amplia unidad, sin la cual, prácticamente, es inútil plantearse la posibilidad de derrotar a los factores unidos al gobierno.

Es por ello que no procurar un desenlace del resultado del 28 de julio por la vía administrativa del CNE o por la vía de una negociación política nos lleva a pensar que la gente no tenga la disposición de volver a eventos en los cuales sea un simulacro de la soberanía popular porque, definitivamente, si no hay manera de escrutar ese resultado y hacerlo posible y respetar el resultado definitivo, pues, la gente tiene demasiados problemas en su casa, en su vida, para estar en disposición de acudir a simulacros que no le resuelven sus problemas fundamentales.

Somos optimistas y rechazamos el pensamiento pesimista de quienes están hablando de que se incrementa la diáspora, que ha llevado fuera de nuestras fronteras a miles de profesionales, que están trabajando y mejorando las economías de otros paìses porque no tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades en Venezuela, debido a la crisis económica y social.

Los procesos que se han anunciado desde el gobierno no tiene que ver con las perspectivas de los asuntos de la gente en Venezuela, porque ésta sabe que mientras no se resuelva el problema político central, como es la legitimidad de quien gobierna el país, aquí las soluciones subsiguientes para recuperar la economía nacional, para recuperar el tema de los servicios públicos, para recuperar el salario justo, para recuperar la confianza en el futuro de Venezuela, no va a ser posible.

Porque no podemos obviar que hoy somos un parís prácticamente aislado, y en este mundo si no hay las relaciones internacionales entre estados y también los organismos multilaterales que disponen de finanzas para que los países solventen crisis, no se puede salir adelante y seremos un país en la sobrevivencia.

En ese sentido hay que señalar que se ha venido estimulando la negociación que resuelva la crisis política central, para que Venezuela pueda recuperarse en el sentido más amplio, desde la legitimidad de sus instituciones hasta lo que tiene que ver con la vida económica y social. No sólo hay que lograr una nación unida , sino próspera y ese es el tema fundamental que nos pueda llevar a un país que consiga la ruta del progreso y la armonía.

Ante los anuncios electorales hay personalidades y organizaciones políticas que ven en ellos una oportunidad para mantenerse en el juego político, pero esos eventos, por lo pronto, no resuelve la crisis que es lo principal que debe procurarse en los procesos electorales. En lo inmediato hay iniciativas que tiene la plataforma misma, más las que adelantan María Corina Machado y Edmundo González, para conseguir el camino que conduzca a una solución política y pacífica a la situación por la cual estamos atravesando.

Yo creo que eso debería ser respaldado por todos y agotar este camino deseando que sea a través de una negociación política. El tiempo cuando no es bien utilizado se pierde. Por ahora, salir a hacer un dibujo libre no tiene futuro y ojalá no sólo podamos recomponer la unidad triunfante el 28 de julio, la que ganó en las elecciones, y ampliarla incluso, porque es la manera de mantener la alternativa democrática viva en Venezuela.

María Corina Machado ha expuesto su punto de vista en relación a los anuncios de eventos electorales y ahora las organizaciones comienzan a trabajar para hacer sus pronunciamientos. Estimo que quien tiene el respaldo popular, sin duda alguna, el toro por los cachos, son las organizaciones que se encuentran en la plataforma, por supuesto, sin excluir a todas las que se quieran sumarse y, por supuesto, la vocería de la máxima líder, quien ha reiterado la necesidad de que se respete la soberanía popular, porque es una inmensa deuda, no con ella, sino con millones de ciudadanos que concurrieron a votar masivamente para decidir el 28 de julio.

Desde entonces hay dos realidades venezolanas en el mismo territorio, una que es mayoritaria se expresó en forma contundente en las urnas y la otra, que es minoría, se atrinchera en el poder institucional que siente tener, pero eso no resuelve el problema de esa minoría ,ni la del resto del país. Lo que hay que buscar es el camino que conduzca a la armonía nacional por la vía de acuerdos políticos o por el respeto de la soberanía popular.

Esos eventos que están siendo convocados no ha producido impacto en la gente, porque ésta no siente que los mismos les van a resolver sus problemas y sus angustias. Cualquier intento del dibujo libre tampoco tiene un fin, dijo para concluir Macario González. Hay que repensar las cosas para que el país salga adelante.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí