Cardenales de Lara listo para partir a Mexicali #30Ene

- Publicidad -

Texto: Prensa Cardenales de Lara

La novena de Cardenales de Lara, el miércoles, culminó en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto su preparación antes de partir a tierras aztecas a representar a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con una breve práctica se encontraron ocho lanzadores y trece jugadores de posición., recibieron a Alexi Amarista, uno de sus refuerzos de cara a la justa caribeña.

- Publicidad -

La práctica inició a las 5:00 PM con un stretch dirigido por el personal de trainers, seguido del calentamiento de brazo para ambos grupos. Posteriormente, los lanzadores realizaron una breve sesión de bullpen, entre ellos se encontraron Alex Scherff, Jimmy Endersby, Brian McKenna, Máximo Castillo, Arnaldo Hernández, Vicente Campos, Edwin Escobar y Jesús Valles.

En cuanto a los jugadores de posición, luego del calentamiento, realizaron una práctica de bateo donde se dividieron en dos grupos, además de realizar un breve trabajo de infield donde atraparon rollings. Entre los jugadores de posición que dijeron presente se encuentran Eduardo Garcia, Ildemaro Vargas, José Rondón, Gorkys Hernández, Rangel Ravelo, Yojhan Quevedo, Alí Sánchez, Jermaine Palacios, César Daniel Izturis, Hernán Pérez, Jecksson Flores, Danry Vásquez y Alexi Amarista.

El manager Henry Blanco destacó que la rotación de los larenses quedará conformada de la siguiente manera: Máximo Castillo vs Leones del Escogido el viernes 31/01, Jimmy Endersby vs Charros de Jalisco el 01/02, Adrián Almeida vs Indios de Mayagüez el 03/02 y el refuerzo Jesús Vargas vs Japan Breeze el 04/02. De los seis refuerzos tomados por los Pájaros Rojos para la Serie, cuatro de ellos son lanzadores, teniendo a Silvino Bracho, Anthony Vizcaya y Liarvis Breto en el bullpen, el derecho Jesús Vargas en la rotación y dos más para jugar posición, como lo son el receptor Francisco Arcia y el infielder Alexi Amarista.

De esta manera, los larenses partirán este jueves a México, para enfrentar a la representación de la Liga Dominicana (LIDOM), los Leones del Escogido, el próximo viernes en el primer enfrentamiento del torneo.

Texto: Prensa Cardenales de Lara

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí