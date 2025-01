Especialistas recomiendan que la buena comunicación en el hogar es vital para prevenir la violencia escolar #30Ene

- Publicidad -

Dicen que la ley entra por casa, y eso aplica para muchas cosas, entre ellas para prevenir o frenar la violencia escolar, y es que una buena y sana comunicación en el hogar ayudará, y mucho, a evitar que los niños sean víctimas o victimarios de este escenario que cada día es “tendencia” en las redes sociales.

Y es que en estos últimos días se han viralizado videos de niños acosando o maltratando a otros en instituciones educativas de algunos estados del país, una situación que, aunque no es nueva, no deja de ser preocupante, por lo que especialistas y autoridades llaman a abordar y no normalizar.

Hoy, cuando se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la psicóloga Andreína Espinoza destacó la importancia de que los padres o cuidadores mantengan una comunicación asertiva en el hogar.

La especialista explicó que es importante que en casa exista una sola línea de autoridad, es decir, que aquellas normas o decisiones que tome la mamá o el papá sean respetadas por los otros adultos, por ejemplo, los abuelos, ya que ellos suelen ser un poco más permisivos.

También dijo que es recomendable, y de gran relevancia, crear momentos de juego y socialización entre padres y niños; sostuvo que, aunque la jornada laboral impida compartir al 100 %, es necesario tomar unos 15 o 30 minutos de calidad para compartir con los pequeños, ajustado a su edad, puede ser jugando pelota o carritos; en el caso de los más grandes se hace con actividades extracurriculares en la que uno de los padres esté presente.

Comunicación constante con los hijos

Espinoza afirmó que a los niños hay que preguntarles diariamente: ¿cómo te fue?, ¿cómo te sientes?, ¿qué hiciste?, ¿cómo te va con tus compañeros?, ¿cómo te trata la maestra? Dijo que hay que darle valor cuando salen de una institución, así sea por celular, “es importante resaltar que la comunicación es la base fundamental para que esta violencia no se genere”, dijo la psicóloga, quien resaltó que ellos se deben sentir acompañados, más no fiscalizados, para así generar ese ambiente de confianza.

Hizo hincapié al decir que dicha comunicación debe ser con amor. “Aunque su hijo haya generado esa dificultad, hay que abrazarlo, preguntarle por qué lo hizo y que lo está motivando a hacer eso”. Es importante corregir de forma asertiva y explicarle las razones de ese llamado de atención.

Dijo que la violencia a veces parte por la necesidad de querer llamar la atención. “Yo quiero que todos me vean”, por eso la especialista resalta la importancia de brindar cariño, amor y estabilidad dentro del hogar, promover esa comunicación asertiva.

Otro aspecto importante es la disminución de pantallas y videojuegos, y generar climas de confort en la casa. Explica que es una buena alternativa que el niño sea partícipe de las rutinas que se llevan en casa.

Dio como ejemplo, que al momento de salir a hacer las compras, que el niño escoja las frutas o aquel producto que vayan a adquirir, “integrarlo en toda la rutina familiar”.

La psicóloga recomendó también que los niños duerman en cuartos separados a sus padres y disminuir las amenazas, como el “si no haces la tarea te voy a pegar”, hay que tener un equilibrio entre la autoridad y el respeto.

Por último, afirmó que si existe un problema conductual que es repetitivo, hay que hacer un descarte a nivel neurológico y, en dado caso, aceptarlo para ayudar al pequeño a sentirse bien.

