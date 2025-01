Bolpriaven: Operaciones registraron un crecimiento de 56,73% en comparación con el año 2023 #31Ene

- Publicidad -

Las operaciones de la Bolsa de Productos Agropecuarios de Venezuela, Bolpriaven, registrado un crecimiento de un de un 56,73, al ubicarse en Bs. 84.541.039.935,73 o US$ 2.293.034.685,34, al tipo de cambio del BCV, en comparación con el cierre acumulado de 2023, revela la información emanada de esta organización.

En efecto, Bolpriaven, la institución bursátil líder en transacciones de productos y servicios de origen y/o destino agropecuario del país, revela en una especie de balance, que concluyó exitosamente el ejercicio económico 2024 con un recorrido positivo acercándose al productor, agroindustria e inversionistas a la vez que ha realizado una gran campaña para divulgar y asesorar sobre las grandes oportunidades que representa participar en las operaciones de la bolsa.

La bolsa agrícola de Venezuela terminó en el año 2024, con operaciones por el orden de Bs. 84.541.039.935,73 o $2.293.034.685,34 al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este monto se vio reflejado en 62.081 contratos de operaciones bursátiles concretados, para un promedio mensual de 5.173 contratos. Comparando este cierre bursátil acumulado del ejercicio 2024 con el año 2023, se pudo apreciar un crecimiento de un 56,73%, cuando en 2023 cerró operaciones por los $1.463.965.504,92. Esto gracias a la confianza que genera la institución agrobursatil entre todos los actores de la industria agroalimentaria nacional.

La institución cuenta con grandes fortalezas, como la ejecución de las operaciones de físico, oferta pública y las operaciones financieras de contrato de compra – venta sobre bono de prenda, que se han fortalecido en alianza con los almacenes generales de depósito y los inversionistas.

Para este nuevo año 2025, se impulsará un programa de captación para nuevos almacenes generales de depósito en toda Venezuela, empresas que coadyuven y fortalezcan el sistema de financiamiento al productor agropecuario.

En el Top 10 de productos y servicios más destacados en operaciones del ejercicio 2024 estuvieron: trigo (US$ 224.710.279,50), maíz (US$ 185.331.887,03), pollo beneficiado (US$ 123.894.815,89), arroz (US$ 120.530.121,33), cacao (US$ 106.423.882,91), servicios de transporte (US$ 97.382.600,42), carne bovina (US$ 79.507.909,50), café (US$ 79.503.034,68), pollo (US$ 74.717.224,12) y aceite de palma (US$ 61.545.037,77).

La Bolpriaven durante el ejercicio 2024, realizó una gira extensiva en medios de comunicación como radio, televisión, prensa digital y lives en redes sociales, así como eventos como conferencias y foros en varios estados como Distrito Capital, Miranda, Zulia, Mérida, Lara, Carabobo, Aragua, Portuguesa, entre otros. Estas actividades buscan un desarrollo sostenible que genere confianza para la inversión en la economía agropecuaria.

Para 2025, Bolpriaven desarrollará un organizado plan estratégico para fomentar la agricultura de contrato por medio de un variado portafolio de inversionistas, plan que contará con el apoyo y trabajo de sus 12 puestos de bolsa autorizados como: Fivenca, Ratio, Bursagro, Agronet, Rendivalores, Interagro, BNCI, Inveragri, Agroinvest, Semeruco, Solfin y Agrocampo.

Gracias al compromiso de la institución con inversionistas, productores, empresarios y aliados comerciales de la cadena de valor de la industria alimentaria y afines de nuestro país, la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela superó en enero del año en curso las 100.000 operaciones de contratos agrobursátiles, lo que demuestra la credibilidad que tiene la Venezuela agroproductora en la bolsa agrícola.

Bolpriaven está consciente de animar el desarrollo de la economía agrícola y para esto conoce la importancia de auspiciar la educación. La Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela reactivó el pasado año el Centro de Estudios Agrícolas de la Bolsa (CEAB), donde se impartirán cursos enfocados en profundizar conocimientos agropecuarios.

Igualmente, la institución llevó adelante junto a la Escuela Bursátil Virtual de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), la edición VIII del “Curso de Formación para Aspirantes a Corredor Agrícola”, programa educativo que busca el fomento y perfección de los profesionales del mercado de valores enfocados en el ámbito agrobursátil de Venezuela.

