Guanipa tras 6 meses bajo resguardo: Ratifico la convicción del cambio político #31Ene

Trabajo de TalCual

Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), envió un mensaje el jueves 30 de enero a propósito de sus seis meses bajo situación de resguardo en medio de la persecución política.

«Ratifico que es inaceptable que estemos en esta situación, como lo es que cinco personas estén en condiciones infrahumanas en la embajada de Argentina o que más de mil estén presos sin razón alguna. Mi solidaridad con toda la nación venezolana que es víctima de este régimen y mi convicción de que lograremos el cambio político que tanto anhela la nación. ¡Viva Venezuela Libre!», expresó Guanipa a través de sus redes sociales.

Asimismo, recordó que en estos meses, solo ha salido cuando ha habido convocatorias del liderazgo: «La última vez el fue el 9 de enero y siempre he estado claro en la posibilidad de una detención». Ese día fue el de la manifestación en Chacao, en la que acompañó a la líder opositora María Corina Machado y tras lo cual la dirigente fue secuestrada.

«Nunca he tenido vocación de víctima ni de mártir. En esta lucha decenas han perdido la vida, miles han sido detenidos, millones se han tenido que ir del país y toda la nación se siente perseguida y hasta secuestrada. Vine a Caracas el 28 de Julio con la idea de regresar a Maracaibo dos días después, el 30, y es absolutamente injusto e irracional tener que vivir esta situación en la que te apartan de tu vida, de tu familia, de tu ciudad, por la única razón de que una dictadura quiere neutralizarte para facilitar su aberrante permanencia en el poder», contó Guanipa.

Al mismo tiempo, el dirigente dijo que le preocupa la situación de su hermano Pedro, dirigente de PJ en el Zulia, de quien dijo está «detenido sin razón alguna» y de su madre que está enferma.

«He dedicado mis días a reuniones políticas, a dar y recibir clases, a leer, a participar en medios de comunicación, a fijar posición en redes sociales. También los he dedicado a la atención a mis hijos y en este aspecto he contado con hermanos y cuñadas, factor determinante de ayuda para que el barco familiar, en medio de las ausencias conocidas, se mantenga erguido y con rumbo. En videollamadas he celebrado cumpleaños, Navidad y año nuevo. Busco fuerza espiritual en comunicación y oración permanente con Dios», señaló Juan Pablo Guanipa.

Indicó que su rutina diaria consiste en levantarse temprano, hacer ejercicio físico, y arreglarse como si fuera a salir y mantener el ánimo en alto.

«En diciembre preparé toda una logística para encontrarme con mis hijos. A eso se debe la barba que ven en la foto. Pero fueron ellos mismos quienes me pidieron que suspendiéramos esa posibilidad«, refirió el dirigente.

