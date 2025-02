Marco Rubio viaja a Centroamérica con prioridad en tema de inmigración y del Canal de Panamá #1Feb

- Publicidad -

El secretario de Estado Marco Rubio emprende este fin de semana su primer viaje al exterior en el cargo, rumbo a Centroamérica para presionar sobre la principal prioridad del presidente Donald Trump —frenar la inmigración ilegal— y llevar el mensaje de que Estados Unidos quiere recuperar el control sobre el Canal de Panamá a pesar de la intensa resistencia de los líderes regionales.

Se trata de un destino inusual para el viaje inaugural del máximo diplomático de Estados Unidos, cuyos predecesores generalmente han preferido Europa o Asia para sus viajes iniciales.

Esto refleja no sólo el interés personal que Rubio —el primer hispano en ocupar el puesto más importante del gabinete del país— tiene en la región, sino también la intención del gobierno de Trump de concentrar gran parte de su energía en política exterior cerca de casa.

«No es casualidad que mi primer viaje al exterior como secretario de Estado me mantenga en el hemisferio«, escribió Rubio en The Wall Street Journal el viernes.

Administración de Trump preocupada ante relaciones de Sudamérica con China

Limitar la inmigración y combatir el tráfico de estupefacientes son elementos importantes de ese esfuerzo, pero otra prioridad clave será frenar la creciente influencia de China en el hemisferio occidental, y encabezada por la reafirmación del control estadounidense sobre el Canal de Panamá.

El canal construido por Estados Unidos fue entregado a los panameños en 1999 y éstos se oponen firmemente a la exigencia de Trump de devolverlo.

La migración masiva, las drogas y las políticas hostiles aplicadas por Cuba, Nicaragua y Venezuela han causado estragos, dijo Rubio en el artículo de opinión del Journal.

Interés de China en el Canal de Panamá

“Mientras tanto, el Partido Comunista Chino utiliza la influencia diplomática y económica –como en el Canal de Panamá– para oponerse a Estados Unidos y convertir a las naciones soberanas en estados vasallos.

De hecho, la primera parada de Rubio en su gira por cinco naciones el sábado será Panamá, cuyo presidente, José Raúl Mulino, dice que no habrá negociación con Estados Unidos sobre la propiedad del canal. Dijo que esperaba que la visita de Rubio se centrara en intereses compartidos como la migración y la lucha contra el narcotráfico.

“Es imposible, no puedo negociar”, dijo Mulino el jueves. “El canal es de Panamá”.

Rubio dijo que dejará en claro las intenciones de Trump. En una entrevista el jueves con la presentadora de SiriusXM Megyn Kelly, dijo que el deseo de Trump de retomar el control del Canal de Panamá está motivado por intereses legítimos de seguridad nacional derivados de las crecientes preocupaciones sobre la actividad e influencia china en América Latina.

“Vamos a abordar ese tema”, dijo. “El presidente ha sido bastante claro en que quiere volver a administrar el canal. Obviamente, los panameños no son muy partidarios de esa idea. Ese mensaje ha quedado muy claro”.

Relación económica con Centroamérica

Las inversiones chinas en puertos y otras infraestructuras e instalaciones tanto en el extremo Pacífico como en el Caribe del canal son motivo de gran preocupación, dejando a Panamá y a la importante ruta marítima vulnerables a China, dijo.

Rubio agregó que “si China quisiera obstruir el tráfico en el Canal de Panamá, podría hacerlo”, y eso sería una violación del tratado de 1977 firmado por el expresidente Jimmy Carter bajo el cual Estados Unidos luego cedió el control.

A pesar del rechazo de Mulino a cualquier negociación sobre la propiedad, algunos creen que Panamá podría estar abierta a un compromiso según el cual las operaciones del canal en ambos lados sean retiradas de la empresa Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, a la que se le dio una extensión de 25 años sin licitación para administrarlas. Ya se está realizando una auditoría sobre la idoneidad de esa extensión y podría conducir a un nuevo proceso de licitación.

Interés de Trump en aumentar su propiedad por el Canal

Lo que no está claro es si Trump aceptaría la transferencia de la concesión a una empresa estadounidense o europea como respuesta a sus demandas, que parecen abarcar más que sólo las operaciones.

“En cierto modo, Trump está presionando para que se abra una puerta”, dijo Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios de Washington. “Pero dependerá de cómo se definan sus líneas rojas”.

«Ha habido mucha retórica dura y será Rubio quien tendrá que aclararlo», dijo Berg, añadiendo que era posible algún tipo de compromiso, «pero tendremos que ver si realmente habla en serio sobre retirarlo. Si ese es el caso, nada menos que eso lo satisfará».

Gira de Marcos Rubio se enfoca en Centroamérica

Rubio llegará a Panamá el sábado para reunirse al día siguiente con Mulino y el administrador del canal. Luego viajará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

Su llegada se producirá apenas un día después de que Estados Unidos reanudara el procesamiento de visas en su embajada en Bogotá, Colombia, que había sido cerrada el domingo después de que el gobierno colombiano se negara a aceptar dos aviones llenos de deportados colombianos de Estados Unidos.

Los secretarios de Estado anteriores viajaron al exterior con los llamados “productos” (paquetes de asistencia, nuevas iniciativas de cooperación y similares) que pueden anunciar en cada escala. Sin embargo, como en el caso de Colombia, Rubio tal vez sólo pueda aportar un alivio limitado a la congelación de la asistencia extranjera que ordenó Trump a la espera de una revisión de todos los programas.

En América Latina, estos programas se han centrado generalmente en la vigilancia policial, las operaciones antinarcóticos y los esfuerzos para frenar la migración ilegal. Rubio ha dispuesto que ciertos programas que ofrecen asistencia vital queden exentos de la suspensión de la financiación, y se están estudiando solicitudes de exención para programas en varios de los países que visitará.

Entre los países para los que se han solicitado exenciones para ciertos programas figuran Panamá, Costa Rica, República Dominicana y su vecino, Haití. Aunque Rubio no viajará a Haití, el Departamento de Estado ya ha autorizado el envío de unos 41 millones de dólares en apoyo de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en ese país.

