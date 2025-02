VIDEO | Infografía | Los venezolanos se plantean seguir la lucha en todos los terrenos #1Feb

- Publicidad -

Las metas personales y la búsqueda de nuevos ingresos tienen prioridad para la mayoría de los venezolanos en el año que recién comienza. Pero no todos olvidan el deseo de cambio político

2025 se presenta como un año de retos y desafíos para los venezolanos. Aunque muchos siguen apostando por un cambio político en el país, la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, aunado a la represión de los últimos meses, parece haber llegado como un balde de agua fría para el activismo y la lucha en las calles.

- Publicidad -

Los días posteriores a la juramentación se sentía un clima de desesperanza y pesadumbre. Sin embargo, la cotidianidad va imponiendo su inercia y los venezolanos ya se plantean seguir la lucha en todos los terrenos.

Un grupo de medios venezolanos que incluyó a El Impulso (Lara) Runrun.es y TalCual (Caracas), La Nación (Táchira), Yaracuy al Día (Yaracuy), El Tiempo (Anzoátegui), Correo del Caroní (Bolívar), Diario La Verdad (Zulia), y La Mañana (Falcón) salió al encuentro de los ciudadanos para preguntar cómo esperan afrontar 2025. Un empleado público, un estudiante universitario, un ama de casa, un profesor universitario, un líder comunitario, un taxista, un obrero, un técnico y un pensionado fueron consultados. Cada uno asegura que no dejará de buscar soluciones para seguir adelante.

Y si en algo coinciden los consultados es que 2025 plantea unos retos complicados, así que la estabilidad emocional y económica serán las prioridades, pero sin desechar por completo la esperanza de un cambio político.

El dinero no alcanza

Entre el 24 y el 26 de enero, estos mismos medios hicieron una consulta en su plataforma Telegram para saber qué piensan sus audiencias sobre la mejor manera de sobrellevar el año 2025.

La pregunta fue “¿cómo decidió afrontar el año”, y las opciones de respuesta planteadas fueron “enfocarme en mis metas personales; seguir trabajando en pro de la democracia, probar suerte fuera de Venezuela y la búsqueda de más ingresos económicos”. Esta última es la opción, junto al alcance de metas personales, las que concentraron la mayoría de las respuestas de los consultados.

Un poco más de 1500 personas respondieron la encuesta en los distintos medios. La opción más votada fue la relativa a los ingresos económicos. Los lectores de En Runrun.es se decantaron por ella en un 41%. Algo similar ocurrió en TalCual (39 %); La Verdad (39 %) La Mañana (53 %); Correo del Caroní (65 %) y El Tiempo (46 %).

El enfoque en metas personales fue la preferida de los lectores de El Impulso (45 %) y Radio Fe y Alegría tanto en Apure como en Guárico.

Seguir trabajando por la lucha democrática sigue siendo una prioridad para un porcentaje de venezolanos que alcanza su pico más alto entre los lectores de TalCual (24 %) y es de menor interés para los de La Mañana (8 %) y Correo del Caroní (5 %).

El porcentaje de los que quieren irse del país fue la opción con menos votos en todas las plataformas y en ningún caso superó el 10%.

Enfrentar la adversidad

Para la psicóloga clínica y social, Yorelis Acosta, la adversidad e incertidumbre “son necesarias siempre” y se deben enfrentar esas emociones, pues es importante “para el desarrollo de fortaleza emocional, capacidades para enfrentar eventos difíciles”. “Estar en escenarios adversos tiene un lado positivo, y es ese desarrollo de capacidades para enfrentar los conflictos y desarrollar estrategias adecuadas”.

La psicóloga señala que la reconstrucción del país “no es una fecha, es un proceso” y recordó que “el descanso y la distracción son fundamentales en todo momento» y recomienda “bajar la intensidad”. Según Acosta, las formas más adecuadas de enfrentar esta adversidad son los afrontamientos expresivos. “Siempre tratar de analizar y comprender lo que está sucediendo, no quejarse solamente, porque la queja no te va a resolver”.

Insistió en que el disfrute debe formar parte de la vida de cualquier persona. “Enfrentar los desafíos es hacernos fuertes y trabajar en cómo desarrollar templanza en este tiempo. Cómo le modelo eso a mis hijos. Que veamos los avances. Nos hemos movido con cierta prosperidad en algunos espacios. El trabajo necesita pausa y disfrute”, concluyó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí