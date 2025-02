Marco Rubio responsabiliza a gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua por crisis migratoria #4Feb

- Publicidad -

Durante su visita oficial a Costa Rica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la crisis migratoria que afecta a la región es consecuencia directa de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los cuales calificó como «enemigos de la humanidad«.

Rubio destacó que estas tres naciones han generado un éxodo masivo de ciudadanos debido a la falta de libertades, represión política y el colapso de sus sistemas económicos. «Si no fuera por esos tres regímenes, no existiría una crisis migratoria en el hemisferio. Han creado esta situación porque sus sistemas no funcionan», expresó el funcionario estadounidense.

En el caso de Nicaragua, Rubio señaló que el país se ha convertido en una dinastía familiar, con una «copresidencia» que ha perseguido a la Iglesia Católica y a cualquier grupo que pueda amenazar su control del poder. «Miles de nicaragüenses han huido de ese sistema y han encontrado refugio en Costa Rica«, añadió.

¿Qué pasa en el caso de Cuba y Venezuela?

Rubio también destacó que la misma situación se repite en Cuba y Venezuela, donde la falta de democracia y oportunidades obliga a sus ciudadanos a migrar. Como contraste, elogió el desarrollo de Costa Rica y la relación bilateral entre ambos países. «Hay más estadounidenses viviendo en Costa Rica que costarricenses en Estados Unidos. Esto es un reflejo de lo que ocurre cuando un país hace las cosas bien», afirmó.

El secretario de Estado reafirmó el compromiso de Estados Unidos de fortalecer la cooperación con Costa Rica en materia de seguridad, migración y lucha contra el narcoterrorismo. Anunció que su país apoyará los esfuerzos costarricenses en el combate al crimen organizado y trabajará en conjunto con agencias como la DEA y el FBI para desmantelar redes delictivas que operan en la región.

Asimismo, Rubio subrayó la necesidad de reforzar los controles migratorios y el intercambio de información entre ambas naciones para prevenir la entrada de individuos con antecedentes criminales o vínculos con el terrorismo. «Utilizaremos sistemas biométricos y tecnología avanzada para identificar y detener a estas personas antes de que representen un peligro para la región«, aseguró.

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su gratitud por la cooperación estadounidense y confirmó la firma de acuerdos estratégicos en ciberseguridad y seguridad regional. «Estamos sentando las bases para un trabajo conjunto basado en valores, intereses y objetivos comunes«, destacó el mandatario.

Rubio concluyó su intervención asegurando que la política exterior de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, privilegiará a los aliados y no a los adversarios. «No podemos seguir premiando a quienes buscan hacernos daño e ignorando a nuestros socios estratégicos. Con esta visita, reafirmamos nuestro compromiso con Costa Rica y con la estabilidad del hemisferio», finalizó.

