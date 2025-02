Japón solicita exclusión de los nuevos aranceles de Trump al acero y aluminio #12Feb

- Publicidad -

El gobierno de Japón ha solicitado formalmente a Estados Unidos su exclusión de los nuevos aranceles del 25% impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio. La petición fue presentada a través de la delegación japonesa en el país norteamericano, según informó Yoshimasa Hayashi, portavoz gubernamental nipón.

“El gobierno de Japón va a estudiar minuciosamente el contenido de esta medida y su influencia en el país, y entonces adoptaremos las medidas necesarias”, declaró Hayashi durante una rueda de prensa.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, abordó temas económicos con el presidente Trump en una reunión reciente en el Despacho Oval, aunque no se trataron cuestiones arancelarias. “En el momento de la cumbre no hablamos de los aranceles, pero tomaremos las medidas necesarias teniendo en cuenta el contenido de sus medidas y la influencia sobre Japón, mientras negociamos que no nos incluyan”, afirmó Ishiba ante un comité parlamentario.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto, aseguró que el Ejecutivo japonés brindará apoyo a las empresas nacionales que puedan verse afectadas por la imposición de estos aranceles. Entre las medidas propuestas se encuentra el uso del seguro de comercio, un sistema público de ayuda a empresas vinculadas al comercio exterior.

Trump impone aranceles sin excepciones

El presidente Trump anunció este domingo que los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio entrarán en vigor a partir del próximo lunes. La Casa Blanca ha argumentado que estas importaciones amenazan con menoscabar la seguridad nacional y ha fijado el 12 de marzo de 2025 como la fecha de finalización de los acuerdos vigentes, tras la cual los productos mencionados estarán sujetos a los nuevos gravámenes.

El gobierno japonés continuará sus gestiones diplomáticas con la esperanza de lograr una excepción para su industria, mientras evalúa los posibles efectos de estas medidas en su economía nacional.

