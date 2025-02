OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¿Cómo afectará el cambio climático a los seres humanos? #12Feb

- Publicidad -

Nunca he pretendido saber todo, en todos los ámbitos que han ameritado llamar mi atención y hacer algunas reflexiones sobre ellos, es por eso que siempre trato de investigar y documentarme, por lo cual, transcribo experiencias y enseñanzas de quienes considero que tienen suficiente conocimiento en la materia.

En este caso me permito transcribir algunos conceptos publicados por Federico Velásquez de Castro, en “Le Monde Diplomatique”, bajo el título:

“25 PREGUNTAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO”

Todo, tratando de despertar “Conciencia Ecológica” sobre las denuncias que por décadas se han realizado describiendo una innegable problemática que enfrentamos y que, atenta contra la vida en general…

“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS”.

Cito:

El dióxido de carbono no es tóxico para los animales, ni para el hombre más que a concentraciones muy elevadas. Todas las investigaciones muestran que, en realidad, de producirse daños, la privación de oxígeno suele ser la causante. A un 12% de oxígeno hay que respirar muy rápido y se experimentan fuertes jaquecas. Por debajo de esta concentración aparece la inconsciencia. La muerte se produce a concentraciones menores del 5-8%. El efecto fisiológico de las elevadas concentraciones de CO₂ es la estimulación del centro respiratorio del cerebro. Así, concentraciones de cerca del 5% producen una fuerte estimulación, un recurso aprovechado en medicina para tratar a las víctimas de intoxicación gaseosa y para inducir la respiración en recién nacidos. Elevadas concentraciones, de hasta un 20% en los submarinos, son bien soportadas si hay adecuados niveles de oxígeno. Pero cuando se llega a niveles del 30 ó 50% aparecen ya signos de intoxicación, y la inconsciencia se produce al 70%.

La forma mediante la cual el dióxido de carbono afectará al ser humano es indirecta y será consecuencia de las variaciones del clima. Ascensos en el nivel del mar, sequías o inundaciones provocarían desplazamientos de la población, además de los daños puntuales en función de la intensidad de cada fenómeno. Sin embargo, hay factores en los que, más allá de los impactos sociales referidos, el cambio climático puede afectar la salud, entre ellos, la propagación de enfermedades que acarrearía un incremento en la temperatura, ya que enfermedades hoy circunscritas a áreas tropicales pueden extender su radio de influencia hacia zonas templadas. Vayan, en ese sentido, los siguientes ejemplos:

En el año 1997, centenares de personas enfermaron de malaria en las tierras altas de Kenya, lugar donde nunca se había manifestado la enfermedad.

En los Andes de Colombia, el mosquito que trasmite el dengue y la fiebre amarilla, limitado a alturas inferiores a los 1.000 metros, ha aparecido a altitudes de 2.195 metros.

En el año 1997, la malaria en Indonesia ha sido detectada por mera vez a 2.100 metros de altura en la provincia de Jaya Irían.

Los casos de malaria han aumentado en Australia alcanzando la cifra de 813 en el año 1990. Australia certificó su territorio como libre de malaria el año 1981.

Serpientes características de tierras bajas, de altas temperaturas, están apareciendo en los bosques nublados de los Andes larenses y han atacado a humildes productores agropecuarios ocasionando muertes inesperadas.

¿Tienen todos los países la misma responsabilidad en el cambio de clima?

Nuestro mundo se encuentra injustamente dividido en dos grandes bloques (una vez que desapareció el muro que separaba al Este del Oeste): Norte desarrollado y Sur empobrecido. Es importante insistir en este último calificativo porque los países pobres no siempre lo fueron y porque la riqueza natural se encuentra bien distribuida a lo largo y ancho de todo el planeta.

Desde el colonialismo hemos extraído intensivamente sus materias primas y organizado un mercado a nuestra medida, que ha ido dejando fuera a grandes masas de población.

Con el correr de los años, esta brecha entre países se ha profundizado, encontrando abismales diferencias entre las capas de población más ricas y las más pobres….

Cuando hablamos de problemas ambientales de gran alcance, aunque es verdad que afectan a todos los rincones del planeta, no todos los países tienen igual responsabilidad en su génesis. Cuando a finales del pasado siglo el Instituto de Estudios Políticos de Chile se preguntaba quién debía correr con los gastos que la radiación ultravioleta estaba produciendo en los ganados australes, pérdida de vista en las ovejas, como consecuencia de la reducción de la capa de ozono (y en la responsabilidad de ese país era mucho menor que la de los países desarrollados), no estaba sino señalando una consecuencia más de la injusta distribución mundial que se verá reflejada en el problema del cambio climático. (F de C.)

Maximiliano Pérez Apóstol

