Europa reafirma su respaldo a Ucrania ante la amenazas de apropiarse parte del territorio #13Feb

- Publicidad -

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, reafirmó este jueves el compromiso de Ucrania de mantener su soberanía e integridad territorial tras reunirse con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umiérov.

Lea también: Trump y Putin anuncian inicio de negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania #12Feb.

- Publicidad -

“Esta mañana me he reunido con el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umiérov. Me ha asegurado que los ucranianos se mantienen firmes y no renunciarán a su libertad ni a su territorio”, expresó Kallas en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Asimismo, la representante europea subrayó la determinación del bloque comunitario en seguir respaldando a Kiev en su defensa frente a la agresión rusa. “Europa también se mantendrá firme y continuará apoyando a Ucrania en su lucha”, enfatizó.

La declaración de Kallas se dio en el marco del almuerzo de trabajo con los ministros de Defensa de la OTAN, en el que también participó Umiérov. Como parte del encuentro, se celebró una nueva sesión del Consejo OTAN-Ucrania, un foro clave para coordinar el apoyo militar y logístico al país en guerra.

OTAN ante el plan de Ucrania

Esta reunión se realizó un día después de la vigésimo sexta sesión del grupo de contacto internacional para Ucrania, una coalición de cerca de 50 países que han respaldado a Kiev con asistencia militar desde el inicio de la invasión rusa en 2022. En dicho encuentro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a Europa a asumir un rol más activo en su propia seguridad y reducir la dependencia de Washington.

Lea también: OPEP desmiente cifras del gobierno de Maduro sobre producción petrolera en Venezuela #12Feb.

Por otro lado, Hegseth cuestionó la viabilidad del plan de Ucrania para recuperar los territorios ocupados por Rusia desde 2014 y su adhesión a la OTAN como garantía de seguridad, considerándolo poco “realista” en el contexto actual.

Las declaraciones de Hegseth fueron seguidas por una intervención diplomática de alto nivel, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversaciones telefónicas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y posteriormente con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de abordar posibles vías para un acuerdo de paz.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha prolongado por casi tres años, sigue siendo una de las principales preocupaciones en la agenda internacional, con la comunidad europea y la OTAN reforzando su apoyo a Kiev mientras continúan las discusiones sobre una solución diplomática al conflicto.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí