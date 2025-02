VIDEO | Miguel Zambrano: Un viaje a pie por la historia de la Carretera Trasandina #13Feb

- Publicidad -

El fotógrafo y documentalista venezolano, Miguel Zambrano, emprendió una ambiciosa travesía a pie por la Carretera Trasandina, un recorrido de más de 600 kilómetros que lo llevó desde el estado Táchira hasta Carora, en el estado Lara, con el objetivo de documentar la historia y el impacto social de esta vía centenaria en los Andes venezolanos.

Zambrano fue postulado como joven explorador de National Geographic hace dos años, iniciando este proyecto con la intención de investigar la identidad de los Andes y el papel que ha jugado la carretera en la construcción de esta identidad. Durante su recorrido de más de 600 kilómetros, interactuó con comunidades locales, recopilando historias y fotografías que dan cuenta de la rica historia y cultura de la región.

La Carretera Trasandina, construida a principios del siglo XX, transformó radicalmente la vida de las comunidades andinas. Zambrano ha logrado captar la esencia de estos cambios a través de sus imágenes y conversaciones con los habitantes locales.

Desde la violencia y el caudillismo que marcaron la construcción de la carretera en algunas zonas, hasta el progreso y desarrollo que trajo a otras, el fotógrafo ha logrado documentar una amplia gama de experiencias y perspectivas.

Zambrano explica que la construcción de la Carretera Trasandina tuvo diferentes impactos en las localidades, señalando que a pesar del progreso general para los Andes, especialmente para Mérida, también fue una época de gran violencia para el estado Táchira por el fin del caudillismo, así como un aislamiento mayor para Trujillo luego de la construcción de la Panamericana.

«En eso está el Museo de Chejendé, que es un museo arqueológico con más de 5000 piezas de fósiles, de objetos de los cuicas y de los timotes», destacó.

Durante la travesía Zambrano quedó impresionado por la belleza de los países diversos e impresionantes de los Andes venezolanos, especialmente en lugares como el Páramo La Negra, en el límite entre el estado Táchira y Mérida, La Cuchilla, Chachopo, y el terreno semiárido de Carora.

Para Zambrano fue muy importante recorrer el camino desde la comunidad de La Cuchilla hasta Chachopo, donde se encuentra el punto exacto en el que inició el recorrido del explorador español Fernando Bennet, que trazó el primer mapa de la Carretera Trasandina en 1929, una vía que según Zambrano se encuentra sumida en el olvida.

En Mérida pudo encontrar al sobrino de Juan Félix Sánchez, un referente en la cultura de Mérida por sus aportes a la comunidad de Mucuchíes en cuanto a la política, la agricultura, arquitectura y las artes, especialmente por su trabajo como tejedor.

El sobrino de Juan Félix Sánchez, con quien Miguel Zambrano pudo conversar, intenta rescatar la tradición del tejido que creó el artesano andino con la fabricación de un telar de tres pedales.

Sin embargo, destaca que lo más impresionante fue el descubrimiento de la riqueza arqueológica y cultural en el valle de Chejendé, un lugar que describe como «una zona arqueológicamente virgen” que le gustaría resaltar a nivel turístico por su importancia para explorar, estudiar e investigar.

De acuerdo con Zambrano, un grupo de 15 personas se dedica a la conservación de los fósiles y del Museo Arqueológico de Chejendé, «hacen eso sin que nadie les pague y toda la zona incluso energéticamente tiene un poder gigantesco y más allá de lo histórico, una de las de las últimas poblaciones indígenas de los Andes vive ahí también”, subrayó.

A lo largo de su travesía, Zambrano no solo documentó la historia y la belleza de los Andes venezolanos, sino que también vivió en primera persona de la calidez y generosidad de los habitantes de las comunidades que visitó.

«Toda la gente que me he encontrado en el camino me ha abierto las puertas, me ha ayudado y la receptividad de la gente ha sido increíble», dijo y añade quien mientras hablaba con las personas notaba las conexiones que tienen con la carretera y le contaban sus historias, «eso expande mucho más el proyecto que siento que se expandió solo».