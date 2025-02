Edmundo González participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich #14Feb

- Publicidad -

Edmundo González Urrutia asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero, como parte de la “tercera etapa” de su gira internacional en busca de apoyo a su reclamado triunfo electoral y para alertar sobre la crisis venezolana como una amenaza a la estabilidad hemisférica.

De acuerdo con su equipo de prensa, González Urrutia expondrá ante líderes mundiales la situación de Venezuela y celebrará reuniones estratégicas con representantes políticos y diplomáticos, aunque no se han revelado los nombres de sus interlocutores.

Además, el ex embajador ha convocado a la comunidad venezolana en Alemania a un encuentro en Múnich el domingo 16 de febrero, en el que abordará la lucha por la democracia en Venezuela y la importancia del respaldo internacional.

Gira internacional y denuncias

Desde que inició su recorrido por distintos países, González Urrutia ha sostenido reuniones con presidentes, primeros ministros y parlamentarios, a quienes ha explicado la gravedad de la crisis venezolana y la urgencia de una transición democrática.

“La presión internacional es fundamental para que se respete la decisión soberana del pueblo venezolano”, afirmó el opositor en un video publicado en la red social X, en referencia a su reclamada victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En estos comicios, el Consejo Nacional Electoral -bajo control del chavismo- proclamó la reelección de Nicolás Maduro, sin presentar resultados detallados del proceso.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostiene que el oficialismo cometió un fraude y califica como un “golpe de Estado” la investidura de Maduro el pasado 10 de enero, un mandato que ha sido rechazado por varios países.

María Corina Machado: “La libertad de Venezuela es clave para la región”

Por su parte, María Corina Machado advirtió que la crisis venezolana tiene un impacto directo en toda América Latina, afectando la seguridad y estabilidad de la región.

Durante su intervención en una charla virtual organizada por la Fundación Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Machado señaló que la migración masiva de venezolanos, la expansión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la crisis económica en el país son problemas que trascienden las fronteras de Venezuela.

“No se va a desmontar el Tren de Aragua, no se va a frenar la migración, no se va a aumentar la producción petrolera ni se van a cortar las relaciones con enemigos de Occidente a menos que haya una transición a la democracia”, enfatizó.

Machado subrayó que todos los gobiernos de la región tienen una “corresponsabilidad” en la crisis venezolana y pidió una postura más firme de América Latina para presionar a Maduro.

“El régimen de Maduro tiene una profunda vulnerabilidad. Existe una posibilidad real de desalojarlos del poder, pero para ello es fundamental que la comunidad internacional mantenga su presión y compromiso con la causa democrática venezolana”, concluyó.

