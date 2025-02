Exposición World Press Photo 2024 llega a Caracas en homenaje al fotoperiodismo #14Feb

- Publicidad -

La apertura de la exposición World Press Photo 2024 en Caracas, anuncia, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), con el apoyo y la colaboración de la embajada del Reino de los Países Bajos.

Este reconocido evento, que celebra lo mejor del fotoperiodismo mundial, estará abierto al público en la Sala Mendoza de la Universidad Metropolitana, desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo de 2025.

Desde su fundación en 1955, el World Press Photo, organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Ámsterdam, es conocida por organizar el concurso anual de fotografía de prensa más prestigioso del mundo. La edición de 2024, que marca la 67ª de su historia, también representa la cuarta vez que la exposición visita Venezuela como parte de su gira mundial.

La exposición World Press Photo 2024 exhibe las imágenes ganadoras del concurso, que capturaron eventos noticiosos y momentos claves del año. Esta edición se destaca por documentar algunos de los problemas más apremiantes a escala global, como conflictos devastadores, agitación política, la crisis climática y el paso seguro de migrantes. De los 31 ganadores, 20 son originarios de las regiones que retratan, lo que resalta la diversidad y profundidad de las perspectivas presentadas.

Las obras seleccionadas provienen de seis regiones del mundo: África, Asia, Europa, América del Norte y Central, América del Sur, y el Sudeste Asiático y Oceanía. Los galardonados fueron elegidos por un jurado autónomo que evaluó más de 61.000 fotografías enviadas por 3.851 fotógrafos de 130 países. El riguroso proceso de selección contó con la participación de jurados regionales y un jurado global compuesto por 31 expertos altamente calificados provenientes de diversas partes del mundo.

De los 24 ganadores regionales, el jurado del Concurso 2024 seleccionó a los cuatro ganadores globales, entre los que destaca el venezolano Alejandro Cegarra, quien resultó ganador en la región Norte y Centroamérica, en la categoría Long-Term Project. De este modo, la lista de ganadores globales quedó compuesta de la siguiente manera:

• World Press Photo of the Year: “A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece” de Mohammed Salem (Reuters).

• World Press Photo Story of the Year: “Valim-babena” de Lee-Ann Olwage (GEO).

• World Press Photo Long-Term Project Award: “The Two Walls” de Alejandro Cegarra (The New York Times/Bloomberg).

• World Press Photo Open Format Award: “War Is Personal” de Julia Kochetova.

De igual manera, el fotoperiodismo venezolano también se destacó en esta edición, con la premiación de Adriana Loureiro Fernández, quién ganó en el área regional de América del Sur en la categoría Stories por su proyecto Red Skies, Green Waters (Cielos rojos, aguas verdes), publicado en el New York Times.

En esta edición, el jurado tomó una decisión excepcional al otorgar dos menciones especiales en el concurso. Estas menciones destacan la gravedad del conflicto entre Israel y Hamas en 2023, así como el sufrimiento extremo de los civiles y su impacto en la política global. Este reconocimiento especial honra a los fotógrafos que capturaron esta guerra, quienes se enfrentaron a enormes peligros y traumas personales, particularmente en Gaza.

La exposición “World Press Photo 2024 en Caracas” es una oportunidad única para que el público venezolano se acerque a algunas de las historias visuales más relevantes y conmovedoras del año en todo el mundo. La entrada es gratuita y los visitantes podrán disfrutar de la exposición de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM, y los sábados de 10:00 AM a 3:00 PM en la Sala Principal de la Sala Mendoza de la Universidad Metropolitana.

¡No te pierdas la oportunidad de visitar la exposición World Press Photo 2024 en su gira mundial

