VIDEO | San Valentín en Barquisimeto: Un mosaico de tradiciones y significados #14Feb

Los barquisimetanos celebran el Día de San Valentín de una manera que honra la tradición y el sentimiento genuino, trascendiendo las fronteras del romanticismo para convertirse en una expresión de amor en todas sus formas.

Los larenses ven este día como una ocasión especial para manifestar el cariño hacia las personas especiales, honrando la amistad, la familia y las unión en pareja. Omar Querales, casado hace 39 años, expresó que en este día celebran en familia, con su esposa y sus hijos.

«Para mí San Valentín es una representación que utilizamos los venezolanos y a nivel mundial para demostrar un día especial, dedicar un día especial al amor», expresó Johanna Ortiz.

Costumbres de San Valentín

Las tradiciones clásicas como regalar flores, chocolates y peluches siguen siendo populares, los barquisimetanos también han adoptado nuevas formas de celebrar San Valentín priorizando los detalles y el compartir tiempo de calidad con los seres queridos, más que los regalos costosos.

«Mi esposo me regalaba flores, siempre, muy pendiente de regalarme un ramo de flores. Salíamos a comer, salíamos a pasear. Muy bonito», recuerda la señora Ester de Querales.

Por su parte, su esposo Omar Querales comparte «nosotros lo celebramos en familia, pues, con los hijos, con mi esposa, si se puede una comidita y si se puede más allá, un viajecito a la playa», ambos aseguran que las tradiciones han cambiado durante su matrimonio, pero lo importante es continuar celebrando esta fecha «porque son tradiciones que mantienen también la unidad y el amor en la familia», resaltó.

«Bueno, yo lo celebró con mi pareja, siempre hacemos algún plan juntos, salimos a comer, salimos a pasear», comentó Luisana Betancourt, una joven barquisimetana que, como muchos otros, valora la oportunidad de compartir momentos especiales con sus seres queridos en este día.

Además, destaca la importancia de los detalles significativos, «me gusta que me regalen flores, me gusta que me regalen algún detalle que tenga valor sentimental», expresa Luisana.

Día del amor y la amistad

Los barquisimetanos consultados por El Impulso coincidieron en que este día es una oportunidad para celebrar las amistades, el amor y la familia, algunos celebrando con sus padres, hijos o amigos, como Luisana Betancourt, quien celebrará este día con su novio pero asegura que antes lo hacía junto a sus amigas.

«Siempre he tenido recuerdos lindos de San Valentín, indiferentemente con mis amigas. Antes con mis amigas, ahorita con mi novio, pero creo que todos han sido muy especiales, con mis amigas y con mi novio siempre la he pasado muy bien», comparte Luisana sobre sus experiencias en San Valentín.

Johanna Ortiz define el día de San Valentín como una oportunidad para decirles a las personas especiales cuánto están presentes en nuestra vida, destaca que es una celebración que debe vivirse a diario pero el 14 de febrero tiene un significado emotivo.

Leonardo Torrealba, un joven barquisimetano, comenta que celebra el 14 de febrero porque es un día para conmemorar el amor que ha recibido en su hogar. «Por instinto, desde pequeños siempre hemos amado. Yo siento que todos amamos, todos siempre hemos tenido un cariño desde pequeños».

