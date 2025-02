Fedeagro: Fallas en suministro de diesel compromete siembra de maíz y arroz #15Feb

- Publicidad -

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) ha alertado sobre la posibilidad de que la siembra de arroz y maíz para el ciclo invierno 2025 se vea comprometida debido a las dificultades en el acceso al diésel.

Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, enfatizó que el suministro de diésel es fundamental para llevar a cabo la siembra de manera exitosa. Según sus declaraciones, se requieren al menos 110 litros de combustible por hectárea de maíz, sin incluir el transporte interno y la cosecha. En el caso del arroz, esta cantidad se eleva a 280 litros por hectárea.

Impacto en la producción

Fantinel recordó que durante el ciclo norte-verano 2024-2025, la falta de combustible afectó negativamente la productividad y ocasionó una disminución de hasta el 20% en la siembra de arroz y otros rubros en estados como Guárico y Portuguesa.

Además de las dificultades en el acceso al combustible, el presidente de Fedeagro mencionó otros aspectos que también están afectando las labores de siembra, como la oferta de insumos (semillas y fertilizantes) y la falta de financiamiento.

Suministro de diesel

Fedeagro ha hecho un llamado a las autoridades competentes, incluyendo a PDVSA, para que tomen medidas al respecto y garanticen el suministro suficiente y oportuno de diésel para los productores agrícolas.

“La entrega del diésel es fundamental. Si no tenemos diésel suficiente y oportuno no podemos sembrar. PDVSA y todos los entes conocen sobre las ventajas de siembra que no podemos dejar pasar para mantener la productividad”, indicó Celso Fantinel, presidente del gremio.

