OPINIÓN Por la puerta del sol (217): Entre el viejo y el joven #15Feb

- Publicidad -

Entre el viejo y el joven hay una diferencia física, de época, de historia, de forma de ver el mundo, de vivir en el futuro o de vivir en el pasado, etc. Esto no significa que el viejo tenga que adaptarse al joven o este al viejo. La costumbre nos arrastra por sendas que van adheridas a las raíces de la vida. Aclimatarse, adaptarse, familiarizarse, son cosas que van con uno desde la cuna. Ninguno de los dos ni el viejo ni el joven es superior al otro, cada cual tiene su propia inteligencia, sus propias decisiones, sus valías y creencias. Creerse superior a otros por edad, por conocimiento o por riqueza es una gran equivocación. “De una pobre mortaja a una vida llena de pompas no hay distinción que ponga a uno de los que la visten por encima del otro”. (Autor desconocido) Para nadie debe ser una vergüenza llegar a viejo. Por mucho que se luche contra el tiempo, todos absolutamente todos llevamos un viejo dentro.

Desde el punto de vista biológico podemos pensar que nuestra vida es un poema, la componen ciclos, tonos, ritmos, altos y bajos, crecimiento y decaimiento. Primero se es niño, luego joven. En el ocaso de la vida aunque los valores glandulares y en general de salud vayan disminuyendo nuestra actividad, no debemos preocuparnos por eso; finalmente es una realidad a la que todos estamos expuestos, la vida se apaga sumergiéndonos en el sueño eterno, para no despertar jamás. Una vida llevada con filosofía de la vejez, se convierte en la edad de la paz, del beneplácito de la aprobación, de la tranquilidad y del contento. El día tiene su mañana, medio día y su atardecer y cada año tiene sus estaciones. En nosotros ocurre lo mismo. “Nadie puede decir que una vida con niñez, virilidad y ancianidad no es una hermosa concertación” Ling Yutang.

- Publicidad -

Ni cirugías ni embriones anti vejez, brujerías o cremas milagrosas detienen el avance del tiempo. Lo que sí es un beneficio para el viejo es que a medida que envejece cada día aprende más. No se puede tirar la toalla ante los asaltos del normal cambio, convirtiéndonos en el triste personaje que se niega a aceptar que la única posibilidad de vida sana y grata está en mantener las ganas de ser útil, de hacer algo, de moverse, no arrastrando la vejez como si fuera un trasto inútil. Aunque usted no lo crea, muchos viejos tienen la dicha de ser como esos libros sabios que cuentan con un potencial de experiencias con las que no cuenta la gente de menos edad. Cambiar es mudarse de una etapa a otra con sus favores y sus cargas Ocurre con harta frecuencia que cuando el tiempo deja de ser aliado de los padres, aquellos a quienes se han amado y servido son los primeros en darle la espalda y en hundir en el corazón la más cruenta estocada de indolencia y menosprecio. Si hemos logrado superar tantas barreras, inconvenientes, trampas, desilusiones, pérdidas etc., encontraremos otras cosas para hacer, cosas que nos servirán hasta el final cuando no haya más remedio que retirarse de la escena donde por muchos años fuimos los imprescindibles…

A pesar de las diferencias entre el viejo y el joven, la vida y el amor los mantendrá unidos hasta que cada uno siga su ruta. Inexorablemente el joven irá hacia el futuro; le espera el bullicio y ruidos del mundo, además de sus propios sueños, para el viejo la soledad será su obligada compañía y lo que venga, aparte de esa libertad que a lo largo de la vida el mundo trató de robarle. Libertad y soledad, eventualmente lo llevarán hasta el final a la –INTENSA ALEGRÍA DE VIVIR-–

Amanda Niño P.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí