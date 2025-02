Sinner recibe una suspensión por un caso de dopaje y podrá volver antes del Abierto de Francia #15Feb

- Publicidad -

El tenista número uno del mundo Jannik Sinner aceptó una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje y dijo el sábado que el acuerdo pone fin a un caso que «pendía sobre mí» desde sus dos pruebas de dopaje positivas hace casi un año.

La AMA, que buscaba prohibir al tres veces campeón de Grand Slam ejercer este deporte durante al menos un año, había impugnado una decisión del año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis de no suspender a Sinner por lo que la ITIA juzgó como una contaminación accidental con un esteroide anabólico prohibido en marzo pasado.

Sinner explica contaminación accidental

La explicación de Sinner —que la presencia de trazas de Clostebol en su muestra de dopaje se debía a un masaje que le había dado un entrenador que había usado la sustancia después de cortarse el dedo— había sido aceptada.

El momento elegido significa que el italiano de 23 años no se perderá ningún torneo del Grand Slam. El Abierto de Francia, el próximo torneo importante de la temporada, comienza el 25 de mayo.

“Este caso ha estado sobre mis hombros durante casi un año y el proceso aún tiene mucho tiempo por delante y tal vez no se tome una decisión hasta finales de año”, dijo Sinner, quien ganó el Abierto de Australia en enero, en un comunicado.

Agregó que “siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”.

Respuesta de la AMA sobre la decisión

La AMA, con sede en Montreal, había apelado la decisión de la ITIA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (Suiza), pero retiró formalmente la apelación.

“La AMA acepta la explicación del atleta sobre la causa de la infracción, tal como se describe en la decisión de primera instancia. La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y se produjo sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno”, afirmó en el anuncio del sábado.

